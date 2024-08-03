ريد بُل ستواصل تطوير سيارة آر.بي20

أوضح كريستيان هورنر بأن فوارق الأداء تتقلّص حاليًا في البطولة بسبب أن القوانين تمنح المنافسين مزيدًا من الوقت للعمل ضمن نفق الهواء.

شهد النصف الأول من الموسم تقاربًا كبيرًا في المنافسة واختفاء لهيمنة ريد بُل في ظل التقدم الكبير الذي حققته فرق الطليعة مثل مكلارين، مرسيدس وفيراري، حيث لم تعد سيارة العلامة النمساوية الأسرع في الوقت الحالي.

"الفريق بأكمله يواصل العمل بجد من أجل تحسين السيارة" قال هورنر، مُضيفًا: "في ظل ثبات القوانين في الموسم المُقبل، فسيكون بمقدورنا تطبيق كل ما تعلمناه هذا العام على سيارة العام المُقبل".

وتابع: "إذا ما نظرنا إلى النصف الأول من الموسم، فقد فزنا بسبعة سباقات، ونتصدر كلتا البطولتين. مع ذلك، فقد تقلصت الفوارق بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة ونحن نركز على تصحيح ذلك".

وأكمل: "لدينا وقت أقل للعمل في نفق الهواء، وسنصل لا محالة إلى نهاية العمل التطويري، وذلك وضع طبيعي في ظل تراجع الفوارق تدريجيًا، حيث أعتقد بأن الفرق عاجلًا أم آجلًا ستصل إلى ذروة منحنى تطوير السيارة".

وأردف: "أسبوع نجد بأن مرسيدس هي من يمتلك الأفضلية، أسبوع آخر تكون مكلارين، وأحيانًا تكون الأفضلية لدينا. في حين لم تتواجد فيراري أمامنا منذ فترة طويلة، لكن توازن القوى يتغير باستمرار".