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ريد بُل ستنتظر آخر تغييرات ممكنة على روزنامة الفورمولا واحد من أجل استراتيجيّة العقوبات

سينتظر فريق ريد بُل لمعرفة ما سيكون عليه مشهد بقية روزنامة هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد قبل اتّخاذ القرار بشأن الجولة التي سيتلقى فيها ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز عقوبات على شبكة الانطلاق.

ريد بُل ستنتظر آخر تغييرات ممكنة على روزنامة الفورمولا واحد من أجل استراتيجيّة العقوبات

كشفت هوندا، مزوّدة محرّكات ريد بُل، أمسٍ الخميس عن أنّ فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما الثانيين من أصل محرّكاتهما الثلاثة هذا العام بسبب حوادث السباقَين الأخيرين.

وتركهما ذلك على شفير العقوبات على شبكة الانطلاق بعد أن أدرك الفريق حتميّة ذلك في ظلّ احتماليّة تبقي 12 سباقًا على نهاية الموسم. إذ أنّ تجاوز حدّ المحرّكات الثلاث سيتسبّب في عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق.

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وقد تؤثّر هكذا عقوبة على فرص فيرشتابن في المنافسة على لقب البطولة، وذلك في ظلّ فارق النقاط الثماني بينه وبين المتصدّر لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الحظيرة النمساويّة ستنتظر لرؤية ما ستكون عليه روزنامة البطولة قبل اتّخاذ القرار بشأن الجولة التي سيتلقى فيها السائقان العقوبة.

وتتواصل الضبابيّة بشأن سباقات تركيا، والمكسيك والبرازيل، في حين طُرحت موجيللو وقطر كوجهتين محتملتين.

وقال هورنر لقناة "سكاي سبورتس اف1" خلال تجارب الجمعة: "بالطبع سنتلقى عقوبات في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام".

وأضاف: "إنّه سؤال استراتيجيّ بشأن موعد تلقي العقوبة. أعتقد بأنّنا سننتظر لنرى تطوّر الروزنامة كذلك".

وأردف: "عليك اختيار الموعد الأنسب استراتيجيًا، هل ستفعل ذلك مبكّرًا، أم تنتظر لمرحلة لاحقًا، أو تختار وقتًا ربّما تواجه فيه حصّة تصفيات سيّئة ويكون ذلك الموعد الأنسب لتلقي العقوبة".

وسيُطبّق فالتيري بوتاس ولانس سترول عقوبتَيها في سباق سبا بعد تسبّبهما في حادثَي اللفّة الأولى في المجر. وقال السائقان بأنّ هذه حلبة مناسبة لتلقي العقوبات بالنظر إلى توافر الكثير من فرص التجاوز.

وفي حين يتّفق هورنر مع فكرة أنّ حلبة سبا-فرانكورشان "جيّدة" لتلقي العقوبات، فإنّه قلقٌ من التراجع في الترتيب في الأجواء الممطرة التي قد تتهاطل يوم السباق.

وقال حيال ذلك: "هذه حلبة مفتوحة ويُمكنك التجاوز هنا، لكن في ذات الوقت فإن تأهّلت في مركز جيّ{، فله ستختار التواجد في رذاذ المياه في الخلف؟".

وأكمل: "شاهدنا خطورة التواجد في سباق ممطر في آخر جولة. لذا نقوم بتقييم الوضع بشكلٍ متواصل".

وأردف: "أعتقد بأنّك طالما تكون مرنًا حيال المسألة، فإنّ الفرصة المناسبة ستُقدّم نفسها لك".

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