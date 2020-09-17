ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

ينوي كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل تباحث ما قام به الفريق رفقة هوندا لتصحيح المشاكل التقنيّة الأخيرة التي كلّفت فيرشتابن زخمًا جيّدًا في المعركة على البطولة، وذلك قبيل جائزة روسيا الكبرى المقبلة.

وتعيّن على فيرشتابن الانسحاب في مونزا بعد أن تفطّنت هوندا لوجود مشكلة في البيانات، قبل أن يتراجع الهولندي إلى أسفل الترتيب في الأسبوع التالي في موجيللو بعد فقدان مفاجئٍ للطاقة إثر انطلاقته القويّة في البداية.

وتعرّض سائق ريد بُل لحادث إثر ذلك في المنعطف الثاني وانسحب من السباق.

وقبل خروجه من سيارته العالقة، قال الهولندي عبر اللاسلكي: "هذا ما تحصلون عليه من خلال هذا العرض الرديء اللعين" في ما بدت إشارة إلى مشاكل المحرّك المتواصلة.

وقال هورنر ضمن عموده في الموقع الرسميّ لريد بُل: "إحباط ماكس حيال انسحابٍ آخر أمرٌ مُتفهّمٌ بالكامل".

وأضاف: "كان يضغط منذ اللفّة الأولى في موجيللو، كانت لدينا سيارة سريعةٌ جدًا وتمّ تحقيق تقدّم جيّد على صعيد توازن السيارة".

وأردف: "ذلك ما كان محبطًا للغاية بالنسبة إليه. من الطبيعي التنفيس عن غضبك عبر اللاسلكي في وحي اللحظة أثناء تدفّق الأدرينالين".

وأكمل: "شعرنا بأنّه كان بوسعنا فرض معركة على مرسيدس. قام بالعمل الصعب عبر التغلّب على هاميلتون عند الانطلاقة وكانت المعركة ستبدأ، لكنّ ذلك لم يتبلور للأسف".

وشدّد هورنر على أنّ تعطّش فيرشتابن للنجاح هو ما يجعله ناجحًا هكذا.

وقال البريطاني: "كان ذلك السباق الثاني على التوالي الذي يُواجه فيه إحباطًا كونه متعطّشٌ ويريد المنافسة بشدّة".

وأكمل: "لو لم يكن له ذلك التعطّش، لما كان السائق الذي هو عليه، والسائق الذي نريد مشاهدته يخوض المعارك على الانتصارات في كلّ عطلة نهاية أسبوع. عليه نسيان ما حدث الآن والتطلّع إلى الأمام".

وأردف: "سنتطرّق إلى ذلك معه قبل سباق سوتشي للتباحث في ما تمّ إنجازه بعيدًا عن الأضواء بيننا وبين وهوندا للمساعدة على تصحيح المشاكل للسباق المقبل".

ويتوقّع هورنر أن تكون مرسيدس هي الأسرع في سوتشي، لكنّه أشار إلى أنّ الفريق عرضة للخطر.

وقال: "أتوقّع أن تكون مرسيدس قويّة ومُسيطرة هناك. لكن مثلما شاهدنا هذا العام فإنّ تآكل الإطارات مثّل عاملًا مثيرًا للاهتمام".

وأكمل: "لم يتمّ الضغط عليها نهاية الأسبوع الماضي، لكن كان بوسعكم سماع قلقهم في المحادثات، وكانوا يُعلمون سائقيهما بالبقاء بعيدًا عن الحفف الجانبيّة. لذا سيكون من الرائع أن نكون تنافسيين في سوتشي ونضغط عليهم".

واختتم بالقول: "على صعيد البطولة فنحن منافسون مستبعدون، وكلّ سباقٍ بمثابة كأس بالنسبة إلينا. سنضغط ببساطة كون ليس لدينا شيئًا لنخسره".