فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

المشاركات
التعليقات
ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

تُخطّط ريد بُل لإعلام ماكس فيرشتابن بما تمّ إنجازه مع هوندا مزوّدة الفريق بالمحرّكات من أجل تفادي تكرار المشاكل التي تركته غاضبًا خلال سباق جائزة توسكانا الكبرى للفورمولا واحد.

ينوي كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل تباحث ما قام به الفريق رفقة هوندا لتصحيح المشاكل التقنيّة الأخيرة التي كلّفت فيرشتابن زخمًا جيّدًا في المعركة على البطولة، وذلك قبيل جائزة روسيا الكبرى المقبلة.

وتعيّن على فيرشتابن الانسحاب في مونزا بعد أن تفطّنت هوندا لوجود مشكلة في البيانات، قبل أن يتراجع الهولندي إلى أسفل الترتيب في الأسبوع التالي في موجيللو بعد فقدان مفاجئٍ للطاقة إثر انطلاقته القويّة في البداية.

وتعرّض سائق ريد بُل لحادث إثر ذلك في المنعطف الثاني وانسحب من السباق.

وقبل خروجه من سيارته العالقة، قال الهولندي عبر اللاسلكي: "هذا ما تحصلون عليه من خلال هذا العرض الرديء اللعين" في ما بدت إشارة إلى مشاكل المحرّك المتواصلة.

وقال هورنر ضمن عموده في الموقع الرسميّ لريد بُل: "إحباط ماكس حيال انسحابٍ آخر أمرٌ مُتفهّمٌ بالكامل".

وأضاف: "كان يضغط منذ اللفّة الأولى في موجيللو، كانت لدينا سيارة سريعةٌ جدًا وتمّ تحقيق تقدّم جيّد على صعيد توازن السيارة".

وأردف: "ذلك ما كان محبطًا للغاية بالنسبة إليه. من الطبيعي التنفيس عن غضبك عبر اللاسلكي في وحي اللحظة أثناء تدفّق الأدرينالين".

وأكمل: "شعرنا بأنّه كان بوسعنا فرض معركة على مرسيدس. قام بالعمل الصعب عبر التغلّب على هاميلتون عند الانطلاقة وكانت المعركة ستبدأ، لكنّ ذلك لم يتبلور للأسف".

وشدّد هورنر على أنّ تعطّش فيرشتابن للنجاح هو ما يجعله ناجحًا هكذا.

وقال البريطاني: "كان ذلك السباق الثاني على التوالي الذي يُواجه فيه إحباطًا كونه متعطّشٌ ويريد المنافسة بشدّة".

وأكمل: "لو لم يكن له ذلك التعطّش، لما كان السائق الذي هو عليه، والسائق الذي نريد مشاهدته يخوض المعارك على الانتصارات في كلّ عطلة نهاية أسبوع. عليه نسيان ما حدث الآن والتطلّع إلى الأمام".

وأردف: "سنتطرّق إلى ذلك معه قبل سباق سوتشي للتباحث في ما تمّ إنجازه بعيدًا عن الأضواء بيننا وبين وهوندا للمساعدة على تصحيح المشاكل للسباق المقبل".

ويتوقّع هورنر أن تكون مرسيدس هي الأسرع في سوتشي، لكنّه أشار إلى أنّ الفريق عرضة للخطر.

وقال: "أتوقّع أن تكون مرسيدس قويّة ومُسيطرة هناك. لكن مثلما شاهدنا هذا العام فإنّ تآكل الإطارات مثّل عاملًا مثيرًا للاهتمام".

وأكمل: "لم يتمّ الضغط عليها نهاية الأسبوع الماضي، لكن كان بوسعكم سماع قلقهم في المحادثات، وكانوا يُعلمون سائقيهما بالبقاء بعيدًا عن الحفف الجانبيّة. لذا سيكون من الرائع أن نكون تنافسيين في سوتشي ونضغط عليهم".

واختتم بالقول: "على صعيد البطولة فنحن منافسون مستبعدون، وكلّ سباقٍ بمثابة كأس بالنسبة إلينا. سنضغط ببساطة كون ليس لدينا شيئًا لنخسره".

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

المقال السابق

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

مكلارين ليست مهتمّة بمبادلة مبكّرة للسائقين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين ليست مهتمّة بمبادلة مبكّرة للسائقين

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد باعت 40 ألف تذكرة خلال ستّ ساعات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد باعت 40 ألف تذكرة خلال ستّ ساعات

ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو

أحدث الأخبار

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

مكلارين ليست مهتمّة بمبادلة مبكّرة للسائقين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين ليست مهتمّة بمبادلة مبكّرة للسائقين

فيتيل: خطّة شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد "خاطئة بالكامل"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: خطّة شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد "خاطئة بالكامل"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

2
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول

3
لومان

لومان 24 ساعة: تويوتا تبقى في الصدارة في التجارب الحرّة الثانية

4
فورمولا 1

مكلارين ليست مهتمّة بمبادلة مبكّرة للسائقين

5
فورمولا 1

"فيا": مقاربة المناطق الحصويّة في موجيللو لن تكون فعّالة في جميع الحلبات الأخرى

أحدث الأخبار

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا
فورمولا 1

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا
فورمولا 1

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

مكلارين ليست مهتمّة بمبادلة مبكّرة للسائقين
فورمولا 1

مكلارين ليست مهتمّة بمبادلة مبكّرة للسائقين

فيتيل: خطّة شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد "خاطئة بالكامل"
فورمولا 1

فيتيل: خطّة شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد "خاطئة بالكامل"

جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد باعت 40 ألف تذكرة خلال ستّ ساعات
فورمولا 1

جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد باعت 40 ألف تذكرة خلال ستّ ساعات

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد 06:43
فورمولا 1

أهم مجريات سباق جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد

شرح حادثة موجيللو الكبيرة خلف سيارة الأمان 06:31
فورمولا 1

شرح حادثة موجيللو الكبيرة خلف سيارة الأمان

أجمل الصور من جائزة توسكانا الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة توسكانا الكبرى

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟ 41:12
فورمولا 1

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو 07:32
فورمولا 1

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.