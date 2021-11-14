ريد بُل "ستراقب" جناح مرسيدس الخلفي بعد السرعة "المحيرة للعقل" في البرازيل

بعد شطب نتيجته في التصفيات إثر خرق تقني وجدته "فيا" على سيارته، عاد هاميلتون بقوة في السباق القصير ليشقّ طريقه من المركز الـ 20 ويحصد المركز الخامس لصالح مرسيدس على حلبة إنترلاغوس، حيث قام بعدد من التجاوزات على خط البداية/النهاية المستقيم.

ويأتي ذلك الأداء بعد الاهتمام الذي أظهرته ريد بُل حيال تصميم الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس والذي دفع أدريان نيوي المدير التقني للعلامة النمساوية بأن يتقدم بطلب تفسير من "فيا" في وقت سابق من نهاية الأسبوع.

فيما صرّح ماكس فيرشتابن متصدر ترتيب البطولة عقب السباق القصير بأنه تفحّص ولمس الجناح الخلفي على سيارة هاميلتون عقب التصفيات لرؤية "مدى مرونة الجناح الخلفي عند تلك النقطة"، ما تسبب بدوره في تغريم الهولندي 50 ألف يورو لخرقه قوانين خط الحظائر المغلق بذلك التصرّف.

وأوضح هورنر مدير فريق ريد بُل أنه لم يتفاجأ من وتيرة مرسيدس بعد خسارة فيرشتابن لصالح فالتيري بوتاس في السباق القصير، كما وصف سرعة هاميلتون على المقاطع المستقيمة "بالمحيرة للعقل"، لكنها "لم تكن مفاجئة بشكل كبير".

هذا واعتمد هاميلتون محركًا جديدًا في البرازيل، إذ تعرض إثر ذلك لعقوبة التراجع 5 مراكز في سباق اليوم، لينطلق من المركز العاشر.

"لقد رأينا ما حدث بالأمس، كان ذلك استثنائيًا، ولا سيّما مع حجم الجناح الخلفي على سيارتهم. إنه أمر علينا تجربته والتركيز عليه مع أدائنا الخاص" قال هورنر.

وأضاف: "أعتقد بأن ذلك التصميم هو ما يمكّن السيارة بأن تصل إلى تلك السرعات. شيء ما حدث بكل تأكيد، كون الفيزياء لا تسمح بذلك، مقدار القوة الحصانية التي تحتاجها لتصل إلى تلك السرعة سيكون كبيرًا للغاية".

وتابع: "نحاول بالطبّع فهم ما يحدث، وبعد ذلك يمكننا التصرف".

وعند سؤاله عن اجتماع نيوي مع المراقبين وما إذا كانت ريد بُل تصعّد الوضع مع "فيا"، قال هورنر: "إنه أمر رأيناه منذ فترة، ولكن فيا هي التي يقع على عاتقها تسييس ذلك".

واختتم: "القوانين موجزة جدًا، كما أنها محدودة أكثر من أي وقت مضى. لذلك سيكون هذا أمرًا سنراقبه لأنهم، وتحديدًا مع لويس اليوم، كانوا في عالم آخر".