ريد بُل "ستتناقش في كل شيء" مع فيرستابن بعد دراما سباق المجر

بدا بطل العالم ثلاث مرات محبطاً بشكل واضح من فريقه خلال سباق المجر، وبشكل خاص من الاستراتيجيات حيث خرج خامساً بعد وقفة الصيانة الأخيرة.

وسُمع الهولندي وهو يتكلم بانفعال شديد مع مهندس سباقه الذي أنهاه خامساً بعد معركة محبطة زادت الطين بلة، جمعته مع لويس هاميلتون وكادت تتسبب بتضرر سيارته وربما خسارة المزيد من المراكز.

وبعد السباق، علّق ماركو على سباق فيرستابن، فقال: "المشكلة الأساسية أننا لم نكن ندرك كمية الأفضلية الضرورية لإكمال التجاوز".

وأكمل: "كانت استراتيجيتنا حول قدرتنا على التجاوز مع الإطارات المناسبة، مثل العام الماضي، لكن ذلك لم يكن ممكناً".

وأردف: "لقد قللنا كثيراً من الأفضلية التي نحتاجها لإكمال التجاوز. كنا نعتقد أننا سننجح مع إطارات أفضل لكن ذلك كان مستحيلاً تقريباً".

واسترسل: "لهذا خسرنا المركز الثالث اليوم. لم نتمكن من هزيمة مكلارين، لكن كنا لنحرز مركزاً أقرب".

وأكد ماركو أن الفريق سيتكلم مع فيرستابن بهدوء وستتم مناقشة جميع الأمور.

فقال: "سنجلس سوية ونتناقش بهدوء. أتفهم أن ماكس كان يتوقع أكثر لناحية التحديثات. لكن لو تأهلنا أمامهم في التصفيات، وليس خلفهم، لكانت تلك قصة أخرى".

وأردف: "أعتقد أن وتيرة السباق كان جيدة، ولم نكن بعيدين كثيراً في القسم الأول. لا أعتقد أننا كنا قادرين على هزيمة مكلارين اليوم".

واختتم: "سنرى ما سيحمله سباق سبا، وقد يكون ذلك قصة مختلفة بالكامل. أعتقد أن الإمكانيات الحقيقية للتحديثات ستظهر في سبا".