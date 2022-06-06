ريد بُل: سباق باكو سيكون الاختبار الحقيقي لحل مشكلة الدي آر اس

تسبب عطل في جناح الدي آر اس بإفساد محاولة ماكس فيرشتابن الأخيرة في تصفيات برشلونة. وبينما ظنت ريد بُل أنها وجدت حلًا سريعًا لتلك المشكلة بين التصفيات والسباق، لكن المشكلة عاودت الظهور يوم الأحد.

وقد أعاقت تلك المشكلة سعي الهولندي نحو فوز غير متوقع إثر انسحاب غريمه شارل لوكلير سائق فيراري.

وانغمس مهندسو ريد بُل في محاولة إيجاد حل نهائي لتلك المشكلة قُبيل جائزة موناكو الكبرى، إذ ووفقًا لموناغان، فقد تعلم الفريق دروسه المؤلمة ووضع حلًا دائمًا لتلك المشكلة.

"أعتقد أننا من تسببنا بتلك المشكلة على الدي آر اس لنكون صرحاء، لذلك فإننا تعلمنا الآن من دروسنا المؤلمة" قال موناغان مشيرًا إلى أن ريد بُل ربما تكون قد اختصرت الكثير من السُبل من أجل تقليل وزن سيارتها إلى الحد الأدنى.

وأضاف: "هنالك بارقة أمل بعد العمل الذي قام به بعض الأشخاص الأذكياء للغاية، وبعد البحث والفحوصات. لقد قاموا بعمل مذهل في فترة زمنية قصيرة للغاية. التحدي الذي نواجهه اختلف من حلبة إلى أخرى، زمن الانتظار يتغير كذلك، وكذلك سرعة الفتح والأجواء".

وتابع: "أتمتع بثقة كبيرة، كما أنني أكثر سعادة بناء على ما تعلمناه بعد جولة إسبانيا والدرس المؤلم الذي اضطررنا لمواجهته. لذلك تقبلنا ذلك وأمضينا قدمًا".

هذا واعترف موناغان بأن جائزة أذربيجان الكبرى نهاية هذا الأسبوع ستمثل اختبارًا حاسمًا لحل تلك المشكلة.

فقال: "تمثّل باكو مشاكل مختلفة بشكل طفيف. فالسرعة الافتتاحية هي 160 كلم/س (في موناكو)، لكنها في باكو 300 كلم/س. لذلك لا يعتمد الأمر في الواقع على الوزن على الجناح، بل رفعه في مواجهة حمله الانسيابي الخاص".

وأردف: "أعتقد أنه سيكون من الحمق أن نسترخي الآن حيال ذلك الجانب. نعلم ما أخطأنا فيه. وكان واجب علينا معالجة ذلك، وحتى الآن الوضع جيد".