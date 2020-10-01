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ريد بُل ريسينغ أنفقت 237 مليون جنيه أسترليني على موسم 2019

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ريد بُل ريسينغ أنفقت 237 مليون جنيه أسترليني على موسم 2019

انخفض مقدار إنفاق فريق ريد بُل بشكل طفيف في موسم 2019 عن سابقه، لكن الفريق ما زال يواجه تحديات صعبة في خفض ميزانيته لتتلاءم مع سقف الميزانيات الذي سيدخل حيّز التنفيذ موسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد.

ظهر في بيان مالي مؤخراً أن فريق ميلتون كينز صرف 237.3 مليون جنيه أسترليني العام الماضي، أي أقل بمقدار 2.3 مليوناً مقارنة بموسم 2018 السابق. ويأتي الانخفاض الطفيف بعد ارتفاعٍ 33.7 مليوناً في 2017 و12.9 مليوناً في 2018.

وتعكس هذه الأرقام حقيقة انتقال ريد بُل للتزود بمحركات هوندا وترك محركات رينو، وما تلاها من تغييرات في العقود التجارية بين الطرفين. لكن بالرغم من انخفاض الإنفاق على محركات هوندا مقارنة بوحدات الطاقة الفرنسية، إلا أن ارتفاع الصرف في نواحٍ أخرى غطى على ذلك.

ومثل فريقي مرسيدس وفيراري الكبيرَين، ستضطر ريد بُل لإجراء تغييرات هيكلية خلال الأشهر المقبلة مع استعدادها لتطبيق قانون سقف الميزانيات لموسم 2021.

وضمن معدّل التحويل الحالي بين العملات، فإن السقف الجديد الذي يبلغ 145 مليون دولار أمريكي، يعادل 113 مليون جنيه أسترليني، أي أقل من نصف الميزانية التي أعلنتها ريد بُل، لكن هناك بعض الاستثناءات.

بقيت مداخيل ريد بُل الإجمالية ثابتة في 2019، ارتفعت قليلاً من 245.1 مليون جنيه أسترليني إلى 245.4 مليوناً، حيث حافظ الفريق على المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين في 2018، بالتالي كسب نفس مقدار الجوائز المالية من الفورمولا واحد. ليعلن عن أرباحٍ متواضعة تقدر بـ 618 ألف جنيه أسترليني، أقل من تلك في 2018 والبالغة 923 ألفاً.

وتزداد صعوبة تحليل أرقام ريد بُل نظراً لعلاقتها المعقدة مع الشركة الأم "ريد بُل للتقنيات"، والتي يساهم موظفوها في تصميم وتصنيع سيارة الفريق.

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لكن، لطالما شدد كريستيان هورنر مدير الفريق على أن الأرقام لا تعكس التكلفة الحقيقة والفعلية لفريق الفورمولا واحد، حيث تُعتبر "ريد بُل للتقنيات" كمزوّد.

كما أن "ريد بُل للتقنيات" تتعامل مع فريق ألفا تاوري الرديف، ولديها أعمال خارج الفورمولا واحد، خاصة مع أستون مارتن على مشروع "فالكيري".

وتكشف الأرقام الإجمالية - التي تتضمن تلك التي أعلنت عنها ريد بُل ريسينغ - أن المداخيل ارتفعت من 314 مليون جنيه أسترليني في 2018 إلى 337.6 مليوناً في 2019، لكن الإنفاق ازداد من 265.9 مليون جنيه أسترليني إلى 278.3 مليوناً. وبالتالي انخفضت أرباح ريد بُل للتقنيات من 10.1 مليون جنيه أسترليني في 2018 إلى 8.0 مليوناً في 2019.

كما أن المساهمة المالية التي تدفعها الشركة النمساوية الأم "ريد بُل"، والتي تمثل إضافة على عقود الرعاية ومداخيل الفورمولا واحد، انخفضت من 68.7 مليون جنيه أسترليني في 2018 إلى 63.0 مليوناً العام الماضي.

علاوة على ذلك، فإن أعداد الموظفين شهدت ارتفاعاً كذلك، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية 758، 793، 809 و866 حتى 2019، ما يعكس التحديات التي تواجهها المنظمة للتأقلم مع سقف الميزانيات. حيث يبلغ عدد موظفي ريد بُل ريسينغ 59 شخصاً.

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وضمن تعليقه على تلك الأرقام التي صُرفت قبل خفض سقف الميزانيات عقب جائحة كورونا، شدد هورنر على ضرورة الانتباه لكمية الأموال المصروفة.

فقال: "المدراء يأخذون بعين الاعتبار الأداء في السباقات والبطولة والنفقات بناء على معايير ومؤشرات أساسية للأداء، من أجل تقييم التقدم تجاه أهدافنا الاستراتيجية".

واختتم: "ما زالت النفقات تحت السيطرة، والفريق يعي تماماً عملية التأقلم اللازمة استعداداً للقوانين المالية الجديدة لموسم 2021".

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