تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / لوكلير لم يخطط لتجاوزه الاستثنائي على بوتاس في إسبانيا التالي / تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى أخبار

ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا

أصرّت ريد بُل على أنّ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" راضٍ تمامًا على تصميم سيارتها في الفورمولا واحد، على الرُغم من إشارة لويس هاميلتون إلى أن الفريق النمساوي ربما يعتمد "جناحًا منحنيًا" للمساعدة في تعزيز سرعته على المقاطع المستقمية.

ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا

تجمع الفريق المتمركز في ميلتون كينز معركة محتدمة على اللقب مع مرسيدس، حيث يضغط كلاهما إلى الحدود القُصوى من أجل التواجد في الصدارة.

وقد كانت لهاميلتون تعليقات مثيرة للاهتمام على أداء ريد بُل، حيث أشار على هامش جائزة إسبانيا الكبرى إلى أنّ غريمتهم ربما تكتسب دفعة في الأداء من مرونة وانثناء جناحهم الخلفي على المقاطع المستقيمة.

حيث قال عن ذلك عقب التصفيات: "سيارتا ريد بُل سريعتان للغاية على المقاطع المستقيمة. لديهم ذلك الجناح القابل للانحناء على مؤخرة السيارة والذي تم وضعه اليوم واكتسبوا على الأقل ثلاثة أعشار من الثانية من ذلك الجناح".

وأضاف: "لذلك سيكونون أسرع منا على المقاطع المستقيمة، وسيكون من الصعب إبقائهم في الخلف. لكن ذلك لا يعني أن ذلك سيكون مستحيلًا".

هذا واستعانت ريد بُل بجناح مرتفع الارتكازية خلال التجارب الحرة يوم الجمعة في إسبانيا، كجزء اختبار في البداية للسباق المُقبل في موناكو.

مع ذلك، تحوّل الفريق يوم السبت إلى إعدادات سحب أقل تمت الاستعانة بها في السباقات الافتتاحية من الموسم.

ولطالما حاولت فرق الفورمولا واحد الضغط إلى الحدود القُصوى مع المرونة الانسيابية، مدركين بأنّه وإذا ما كان بوسعهم الحصول على جناح خلفي يُمكن أن ينثني ويدور للخلف بشكل طفيف على المقاطع المستقيمة، عندها سيعزز ذلك من السرعة القُصوى.

وتعي "فيا" ذلك النوع من الممارسات، حيث يتعين على الفرق الالتزام باختبارات سحب قاسية لضمان أن تكون الأجنحة على سياراتهم قوية بالقدر الكافي ولا تنثني أكثر من اللازم.

اقرأ أيضاً:

وقد كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن نظيره لدى مرسيدس توتو وولف قد تحدث إليه بشكل خاص حيال تصميم الجناح الخلفي، لكنه كان واضحًا بأن "فيا" راضية عن تصميم الصانع النمساوي.

وعند سؤاله عن تعليقات هاميلتون بخصوص "الجناح القابل للانثناء" قال هورنر: "لقد رأيت هذه التعليقات. وبالطبّع تخض السيارات لفحص دقيق وهنالك مجموعة كبيرة من الاختبارات التي تتعرض لها ويجب أن تجتازها. فيا راضية تمامًا عن سيارتنا، وأنها اجتازت كافة الاختبارات اللازم".

وتابع: "لذلك كنت متفاجئًا من رؤية تلك التعليقات حول ذلك الأمر. لكنها مسألة ذكرها توتو لي بشكل شخصي. أشك في أن يكون ذلك رأي لويس، ربما يكون أتى من مكان آخر".

من جانبه كان وولف متحفظًا حول الوضع حينما سُئِل عما إذا كان هنالك قلق حقيقي حيال تجاوز ريد بُل لحدود القوانين.

حيث قال: "ما يُثار يشكّل متعة جيّدة. ونعم، ناقشنا تلك المسألة. ولكن الجميع .... أو لا، دعوني لا أعلّق على ذلك الأمر. متأسف".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
لوكلير لم يخطط لتجاوزه الاستثنائي على بوتاس في إسبانيا

المقال السابق

لوكلير لم يخطط لتجاوزه الاستثنائي على بوتاس في إسبانيا

المقال التالي

تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا

تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا

2
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا

3
فورمولا 1

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة

4
فورمولا 1

فيرشتابن استدعى نفسه لوقفة الصيانة الأولى في سباق إسبانيا

5
فورمولا 1

فيرشتابن شعر بأنه "هدف سهل" خلال معركته مع هاميلتون في إسبانيا

10س
أحدث الأخبار
تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا

ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا
فورمولا 1

ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا

لوكلير لم يخطط لتجاوزه الاستثنائي على بوتاس في إسبانيا
فورمولا 1

لوكلير لم يخطط لتجاوزه الاستثنائي على بوتاس في إسبانيا

ريد بُل "بحاجة ماسة" إلى بيريز في معركتها مع مرسيدس
فورمولا 1

ريد بُل "بحاجة ماسة" إلى بيريز في معركتها مع مرسيدس

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة
فورمولا 1

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة

أحدث ملفات الفيديو
معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1
08-05-2021

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد 00:38
فورمولا 1
08-05-2021

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد

أبيتبول يحصل على منصب جديد  00:27
فورمولا 1
06-05-2021

أبيتبول يحصل على منصب جديد 

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا

تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة

فيرشتابن استدعى نفسه لوقفة الصيانة الأولى في سباق إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن استدعى نفسه لوقفة الصيانة الأولى في سباق إسبانيا

فيرشتابن شعر بأنه "هدف سهل" خلال معركته مع هاميلتون في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن شعر بأنه "هدف سهل" خلال معركته مع هاميلتون في إسبانيا

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة إسبانيا 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة إسبانيا 2021

ساينز ليس راضيًا للغاية عن سباقه في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز ليس راضيًا للغاية عن سباقه في إسبانيا

وولف: مرسيدس لن تغير تشكيلة سائقيها خلال الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مرسيدس لن تغير تشكيلة سائقيها خلال الموسم

أحدث الأخبار

تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كرّر هاميلتون مشهدًا سابقًا ليتفوّق على ريد بُل في إسبانيا

ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا

لوكلير لم يخطط لتجاوزه الاستثنائي على بوتاس في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير لم يخطط لتجاوزه الاستثنائي على بوتاس في إسبانيا

ريد بُل "بحاجة ماسة" إلى بيريز في معركتها مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل "بحاجة ماسة" إلى بيريز في معركتها مع مرسيدس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.