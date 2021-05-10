ريد بُل ردًا على تعليقات هاميلتون بشأن الجناح: "فيا" راضية تمامًا عن تصميم سيارتنا

تجمع الفريق المتمركز في ميلتون كينز معركة محتدمة على اللقب مع مرسيدس، حيث يضغط كلاهما إلى الحدود القُصوى من أجل التواجد في الصدارة.

وقد كانت لهاميلتون تعليقات مثيرة للاهتمام على أداء ريد بُل، حيث أشار على هامش جائزة إسبانيا الكبرى إلى أنّ غريمتهم ربما تكتسب دفعة في الأداء من مرونة وانثناء جناحهم الخلفي على المقاطع المستقيمة.

حيث قال عن ذلك عقب التصفيات: "سيارتا ريد بُل سريعتان للغاية على المقاطع المستقيمة. لديهم ذلك الجناح القابل للانحناء على مؤخرة السيارة والذي تم وضعه اليوم واكتسبوا على الأقل ثلاثة أعشار من الثانية من ذلك الجناح".

وأضاف: "لذلك سيكونون أسرع منا على المقاطع المستقيمة، وسيكون من الصعب إبقائهم في الخلف. لكن ذلك لا يعني أن ذلك سيكون مستحيلًا".

هذا واستعانت ريد بُل بجناح مرتفع الارتكازية خلال التجارب الحرة يوم الجمعة في إسبانيا، كجزء اختبار في البداية للسباق المُقبل في موناكو.

مع ذلك، تحوّل الفريق يوم السبت إلى إعدادات سحب أقل تمت الاستعانة بها في السباقات الافتتاحية من الموسم.

ولطالما حاولت فرق الفورمولا واحد الضغط إلى الحدود القُصوى مع المرونة الانسيابية، مدركين بأنّه وإذا ما كان بوسعهم الحصول على جناح خلفي يُمكن أن ينثني ويدور للخلف بشكل طفيف على المقاطع المستقيمة، عندها سيعزز ذلك من السرعة القُصوى.

وتعي "فيا" ذلك النوع من الممارسات، حيث يتعين على الفرق الالتزام باختبارات سحب قاسية لضمان أن تكون الأجنحة على سياراتهم قوية بالقدر الكافي ولا تنثني أكثر من اللازم.

وقد كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن نظيره لدى مرسيدس توتو وولف قد تحدث إليه بشكل خاص حيال تصميم الجناح الخلفي، لكنه كان واضحًا بأن "فيا" راضية عن تصميم الصانع النمساوي.

وعند سؤاله عن تعليقات هاميلتون بخصوص "الجناح القابل للانثناء" قال هورنر: "لقد رأيت هذه التعليقات. وبالطبّع تخض السيارات لفحص دقيق وهنالك مجموعة كبيرة من الاختبارات التي تتعرض لها ويجب أن تجتازها. فيا راضية تمامًا عن سيارتنا، وأنها اجتازت كافة الاختبارات اللازم".

وتابع: "لذلك كنت متفاجئًا من رؤية تلك التعليقات حول ذلك الأمر. لكنها مسألة ذكرها توتو لي بشكل شخصي. أشك في أن يكون ذلك رأي لويس، ربما يكون أتى من مكان آخر".

من جانبه كان وولف متحفظًا حول الوضع حينما سُئِل عما إذا كان هنالك قلق حقيقي حيال تجاوز ريد بُل لحدود القوانين.

حيث قال: "ما يُثار يشكّل متعة جيّدة. ونعم، ناقشنا تلك المسألة. ولكن الجميع .... أو لا، دعوني لا أعلّق على ذلك الأمر. متأسف".