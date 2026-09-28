بعد عبوره خط النهاية في باكو خلف جورج راسل مباشرة، برزت ريد بُل كأحد أبرز المرشحين للفوز بفضل تحركاتها الاستراتيجية والتحديثات التي قدمتها. وتحدث لورون ميكيز إلى سكاي سبورتس إف 1 بعد السباق، وأشاد بالعمل الشاق الذي بذله الفريق في مصنع ميلتون كينز، كما استعرض خياراته الاستراتيجية قبل دخول سيارة الأمان، إلى جانب الأداء المنضبط للسائقين.

وأشار ميكيز إلى التقدم الكبير الذي حققه الفريق منذ بداية الموسم، قائلًا: "كان ماكس قويًا جدًا جدًا طوال عطلة نهاية الأسبوع. وربما قدمنا أفضل أداء لنا هذا العام".

وأضاف: "بعد 51 لفة، خسرنا الفوز بفارق عُشر ثانية فقط. ومع ذلك، إنه شعور رائع أن نحصل على المركزين الثاني والثالث عن جدارة بالسيارتين".

لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور غيتي

وتابع: "أرسل تهنئة ضخمة إلى جميع موظفينا في ميلتون كينز. لقد وصلنا إلى هنا مع تحديثات، وقام الجميع في جانبي الهيكل ووحدة الطاقة بعمل هائل لاستخراج المزيد من الأداء من الحزمة".

وأردف: "يبدو أن زمنًا طويلًا قد مضى منذ أن كان منافسونا يتفوقون علينا بفارق ثانية في اللفة في بداية الموسم؛ والآن نحن في قلب المعركة على الفوز. أهنئ الفريق بأكمله على ذلك. بينما كنا نراقب بياستري عن كثب قبل سيارة الأمان، قمنا بتقييم خياراتنا الاستراتيجية بعناية، وبصراحة، قررنا الإبقاء على السيارتين في مركزيهما. أظهر سائقانا انضباطًا كبيرًا في هذا الصدد".

وأكمل: "تهنئة كبيرة أيضًا لإسحاق، الذي خاض سباقًا ذكيًا بشكل مذهل وحقق أفضل نتيجة ممكنة للفريق. شعرنا أن ذلك منحنا أفضل فرصة أمام بياستري وراسل. في باكو، هناك احتمالية عالية جدًا لظهور سيارة الأمان في مرحلة ما، لذلك كنا جميعًا نتوقع حدوث ذلك".

واختتم: "كان ماكس يعاني على إطارات الميديوم في تلك المرحلة، وكنا نعلم أن فرصنا ستتحسن بمجرد انتقالنا إلى إطارات السوفت. خسرنا الفوز بفارق عُشر ثانية، لكن كانت لدينا فرصة لإظهار أن وتيرتنا مماثلة لوتيرتهم".