ريد بُل: راسل لم يكن قط ضمن خياراتنا لتعويض ألبون

مع انفتاح ريد بُل على البحث خارج مجموعة سائقيها الحاليين في حال لم يقدم ألبون الأداء المرغوب، كان سيرجيو بيريز في نهاية المطاف الخيار الذي وقع عليه الفريق ليشغل المقعد الثاني بجوار ماكس فيرشتابن لموسم 2021.

مع ذلك، كان راسل ليمثّل منافسًا واضحًا بناء على سرعته الخالصة، ولا سيّما بعد أدائه في جائزة الصخير الكبرى وإظهار أنه يملك الوتيرة لتحقيق الفوز عندما قاد سيارة مرسيدس مكان لويس هاميلتون.

وبالحديث عن المرشّحين الذين قيّمتهم ريد بُل مع وصولها لقرار التخلي عن ألبون، صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى العلامة النمساوية بأنّ رسل لم يكن قط ضمن اعتبارات الفريق.

فقال: "لا، كيف وهو يرتبط بعقد لعشرة أعوام مع توتو وولف. إنّه ناشئ لمرسيدس. كنا نبحث عن حل مؤقت لعام واجد. وكان بيريز خيارًا أفضل بكثير".

هذا وأوضح ماركو بأنه لا شك بأن راسل سائق جيّد، لكنّه قلل من أدائه المثير للإعجاب في الصخير كونه شعر بأنها كانت نهاية أسبوع تراجع فيها أداء فالتيري بوتاس.

حيث قال: "راسل سائق ذكي وسريع. مشاركته مع مرسيدس كانت رائعة، لكن في ذات الوقت، ساهم فيها تراجع أداء بوتاس، لذلك لم تكن تلك مقارنة جيّدة. كان أداء بوتاس سيئًا للغاية منذ اللفة الأولى يوم الجمعة، حيث أظهر أنه كان تحت مستواه الطبيعي".

من جهة أخرى، وإلى جانب اتّخاذ قرار ضم بيريز إلى صفوف ريد بُل ريسينغ، كان دور ماركو محوريًا كذلك في قرار ترقية يوكي تسونودا من الفورمولا 2 إلى صفوف ألفا تاوري في الفورمولا واحد.

حيث أشاد النمساوي بما حققه السائق الياباني في الفورمولا 2، متوقعًا أن يحقق كذلك نتائج جيّدة في الفورمولا واحد الموسم المُقبل.

اقرأ أيضاً: تقليد هاميلتون وسام الفروسية ضمن قائمة تكريمات ملكة بريطانيا للعام الجديد

فقال: "كان تسونودا السائق الوحيد في الفورمولا 2 الذي تواجد بثبات ضمن الخمسة الأوائل في كل سباق. حيث خسر اللقب فقط بسبب المشاكل التقنية وبعض الحوادث".

واختتم: "يتمتع تسونودا بسرعة كبيرة ومنحنى تعلم تصاعدي، كما أنه يملك مزيجًا من العدائية وبراعة القيادة".