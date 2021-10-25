ريد بُل خشيت أن يتسبب شوماخر في خسارة فيرشتابن للفوز في أمريكا

كان فيرشتابن تحت ضغط كبير جدًا من غريمه على اللقب لويس هاميلتون الذي كان يلاحقه بقوة في المراحل الأخيرة في سباق أوستن، وذلك عندما اقتربا من سيارة هاس المتأخرة بلفة.

لكن وعوضًا عن الابتعاد مباشرة من أمامه، حافظ شوماخر على خط تسابقه لعدد من المنعطفات قبل أن يبتعد بالتوجّه إلى المنعطف الأخير.

وقد صرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن تلك اللحظات تركته قلقًا بأن فيرشتابن سيخسر الوقت لصالح هاميلتون، ما سيسمح لسائق مرسيدس بالدخول ضمن نطاق "دي آر اس" ويحاول تجاوز الهولندي.

مع ذلك، فإن تأخّر شوماخر في التنحي جانبًا سمح لفيرشتاين بتفعيل "دي آر اس"، والذي استخدمه للابتعاد قليلًا من هاميلتون على خط البداية/النهاية في اللفة الأخيرة.

وبالحديث عن تلك اللحظات في السباق، قال هورنر: "من الصعب للغاية أن تحسب ضمن استراتيجيتك عامل السائقين المتأخرين".

وأضاف: "خسرنا الكثير من الوقت خلف يوكي (تسونودا) ومن ثم ميك شوماخر كان مُكلّفًا للغاية في اللفات الأخيرة. ظننت بأن ذلك سيُكلفنا بالفعل الفوز، كونه حجز ماكس خلال كامل المقطع الأخير".

وتابع: "لكننا لحسن الحظ تمكنا من الحصول على دي آر اس على خط البداية/النهاية، والذي منح ماكس على الأقل بعض المتنفس بالتوجه إلى المنعطف الأول. لكنه بالتأكيد أضاف إلى التوتر لدينا في خط الحظائر".

هذا وأتت تلك اللحظة المُقلقة مع شوماخر بعدما اتبعت ريد بُل استراتيجية عدائية بإجراء توقّف مبكر لفيرشتابن عندما كان خلف هاميلتون في المراحل الأولى من السباق.

حيث أوضح هورنر أن قرار ريد بُل بإجراء التوقّف المبكر لمحاولة التقدم على هاميلتون أتى بسبب المخاوف من أنّ فيرشتابن كان يقتل إطاراته الخلفية وهو عالق خلف هاميلتون.

فقال: "أعتقد بأننا كنا أسرع على إطارات ميديوم وماكس كان بمقدوره رؤية أن لويس ينزلق كثيرًا".

وأكمل: "كنا نواجه خطر ارتفاع حرارة الإطارات وكنا عالقين بعض الشيء، لذلك قررنا المجازفة وإيجاد بعض الهواء النظيف. وذلك حينها كان سيضعنا تحت الضغط عند نهاية السباق".

واختتم: "كان من الحتمي أن تُبقي مرسيدس على لويس لفترة طويلة على الحلبة، لكننا كنا قادرين على الضغط عليهم للتوقف مبكرًا في الطلعة الأولى عبر استدعاء تشيكو (سيرجيو بيريز) كذلك".