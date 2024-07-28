ريد بُل: خسارة نوريس لـ سبع نقاط في المجر قد تكلفه اللقب
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، أنه يجب على مكلارين حصر تركيزها بـ لاندو نوريس، خاصة بعد جدَل أوامر الفريق في المجر.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ظهرت مكلارين كأسرع السيارات خلال جائزة المجر الكبرى لكن الجدَل أحاط بأوامر الفريق التي منحت أوسكار بياستري الفوز بدل نوريس الذي كان متصدراً في القسم الأخير.
ورغم أن بياستري خاض سباقاً ممتازاً حينها، لكن استراتيجية التوقف إضافة لخطأ الأسترالي الشاب ووتيرة نوريس السريعة، وضعت البريطاني في المقدمة أمام زميله.
وطلبت مكلارين من نوريس إعادة المركز لزميله، لكنه لم يستجب مباشرة ووسّع الفارق إلى 6 ثوانٍ قبل أن يرضخ في النهاية ويتبادل المراكز مع بياستري الذي أحرز فوزه الأول في البطولة.
وهذه الحركة كلّفت نوريس خسارة 7 نقاط، حيث يعتبر أقرب منافسي ماكس فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين.
ويرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن قرار مكلارين كان "خاطئاً" بسبب ترتيب نوريس في البطولة.
فقال: "أعتقد أن مكلارين قررت جعل لاندو نوريس السائق الأول لأنه الأكثر خبرة".
وأكمل: "وقفة الصيانة الأولى عادة تكون للمتصدر، وكان بوسعهم إدخال بياستري دون أية مشكلة. بدلاً من ذلك، منحوا نوريس الفرصة لانتزاع الصدارة وأرادوه أمام أوسكار".
وتابع: "من الصعب الطلب من المتصدر إفساح المجال لزميله".
وأردف: "النقاط السبع التي خسرها نوريس ستكون هامة جداً على صعيد اللقب بنهاية الموسم".
وأضاف: "لاندو هو أقرب ملاحقي ماكس، وربما يجب على الفريق حصر تركيزهم معه".
واختتم: "لكن كل فريق مختلف عن غيره".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس نادم على الأخطاء "السخيفة الغبية" التي أبقته خلف فيرستابن في بلجيكا
وولف يكشف عن السائق الذي يحلم بأن يعوّض هاميلتون وآخر هو الأكثر واقعية الآن
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
بياستري يكشف ما كان يجب أن يفعله للفوز في بلجيكا
فيرستابن الأسرع في تصفيات سبا ولوكلير ينطلق أولاً في السباق أمام بيريز وهاميلتون
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
مستقبل بيريز يُصبح محلّ المزيد من الشكوك
رسميًا: شطب نتيجة راسل من سباق بلجيكا
راسل أمام خطر شطب نتيجته بسبب وزن سيارته الأقلّ من الحدّ الأدنى
لوكلير: المركز الرابع في سبا كان "أسوأ من المتوقّع" لأنّ مرسيدس كانت أسرع
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات