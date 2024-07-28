ريد بُل: خسارة نوريس لـ سبع نقاط في المجر قد تكلفه اللقب

ظهرت مكلارين كأسرع السيارات خلال جائزة المجر الكبرى لكن الجدَل أحاط بأوامر الفريق التي منحت أوسكار بياستري الفوز بدل نوريس الذي كان متصدراً في القسم الأخير.

ورغم أن بياستري خاض سباقاً ممتازاً حينها، لكن استراتيجية التوقف إضافة لخطأ الأسترالي الشاب ووتيرة نوريس السريعة، وضعت البريطاني في المقدمة أمام زميله.

وطلبت مكلارين من نوريس إعادة المركز لزميله، لكنه لم يستجب مباشرة ووسّع الفارق إلى 6 ثوانٍ قبل أن يرضخ في النهاية ويتبادل المراكز مع بياستري الذي أحرز فوزه الأول في البطولة.

وهذه الحركة كلّفت نوريس خسارة 7 نقاط، حيث يعتبر أقرب منافسي ماكس فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين.

ويرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن قرار مكلارين كان "خاطئاً" بسبب ترتيب نوريس في البطولة.

فقال: "أعتقد أن مكلارين قررت جعل لاندو نوريس السائق الأول لأنه الأكثر خبرة".

وأكمل: "وقفة الصيانة الأولى عادة تكون للمتصدر، وكان بوسعهم إدخال بياستري دون أية مشكلة. بدلاً من ذلك، منحوا نوريس الفرصة لانتزاع الصدارة وأرادوه أمام أوسكار".

وتابع: "من الصعب الطلب من المتصدر إفساح المجال لزميله".

وأردف: "النقاط السبع التي خسرها نوريس ستكون هامة جداً على صعيد اللقب بنهاية الموسم".

وأضاف: "لاندو هو أقرب ملاحقي ماكس، وربما يجب على الفريق حصر تركيزهم معه".

واختتم: "لكن كل فريق مختلف عن غيره".