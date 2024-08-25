ريد بُل: خسارة فيرستابن "المقلقة" في زاندفورت تهدّد المعركة على اللقبين
يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل أنّ حجم الفارق الذي تمتّع به لاندو نوريس في فوزه بجائزة هولندا الكبرى يعني أنّه لا يُمكن استبعاد إمكانيّة تغلّبه على فيرستابن نحو لقب 2024، بينما تقترب مكلارين من ريد بُل في صدارة بطولة الصانعين.
لاندو نوريس، مكلارين يتجاوز ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
تغلّب نوريس على فيرستابن بفارق 23 ثانية في سباق زاندفورت، وهو ما يعني عدم القدرة على استبعاد البريطاني ومكلارين من المعركة على اللقبين.
عاد فيرستابن من العطلة الصيفيّة متمتّعًا بأفضليّة 78 نقطة أمام نوريس، بينما تقدّمت ريد بُل بـ 42 على مكلارين في بطولة الصانعين.
لكنّهما غادرا الأراضي الهولنديّة بفارق 70 و30 على التوالي مع تبقي 9 سباقات على نهاية الموسم.
وبحديثه بشكلٍ حصري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد السباق، وصف ماركو نتيجة سباق الأحد بأنّها "مقلقة".
وقال: "خاصة بالنظر إلى تحقيقه لأسرع لفّة – لاندو – ضمن اللفّة الأخيرة من السباق ومن دون نظام دي آر اس، لقد سجّل 1:13.8 دقيقة".
وأضاف: "لذا مثلما قال ماكس قبل العطلة الصيفيّة، على الفريق العمل بجهدٍ أكبر، ويجب إيجاد التحسينات، لأنّ بطولته أصبحت مهدّدة بهذا الشكل".
وعندما سُئل عن أيّ البطولتين يقصد، أجاب ماركو: "كلتاهما، كلتاهما، كلتاهما".
كما أشار ماركو إلى كيف أنّ ريد بُل توقّعت الفوز بالسباق حالما يتجاوز فيرستابن نوريس عند الانطلاقة، لكنّها فوجئت بسهولة تعافي البريطاني في الوقت الذي فشل فيه زميله أوسكار بياستري في تجاوز سيارة فيراري الأبطأ.
وأرجع ماركو ذلك إلى خيارات إعدادات عبر زيادة مستوى الجناح الخلفي لزيادة الارتكازيّة على سيارة فيرستابن وهو ما عاد بنتائج عكسيّة.
وأصرّ ماركو على أنّ على ريد بُل جلب تحديثات "في كلّ سباق" الآن للتعافي والعودة إلى سكّة الانتصارات التي غابت منذ جائزة إسبانيا الكبرى في يونيو الماضي.
وقال حول خطط تطوير ريد بُل: "هناك الكثير من الأفكار والطرق المختلفة. لكن لم يكن بوسعنا فعل أيّ شيء بسبب العطلة الصيفيّة. لكن علينا فعل شيء ما. كما يجب أن نفهم السيارة بشكلٍ أفضل، والحصول على توازن أكبر، كون ذلك يمنح الثقة للسائق ويقلّل من تآكل الإطارات".
وقال ماركو أنّه "من الواضح" أنّ تحديثات مكلارين "تعمل بشكلٍ جيّد" ويشعر "أنّها تُحدث الفارق" الآن في تراجع ريد بُل من السيطرة في بداية الموسم.
وقال: "جلبنا بعض التحديثات كذلك. لكنّها لم تُظهر ذات النتائج على صعيد التوقيت مثلما أظهرت المحاكاة".
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