ريد بُل: خبرة بيريز الشاسعة مع محرك مرسيدس ساهمت في وقوع الاختيار عليه

سيحل بيريز مكان أليكسندر ألبون ضمن صفوف الفريق المتمركز في ميلتون كينز والذي شعر بأنّ تأديات المكسيكي في النصف الثاني من موسم 2020 كان "من المستحيل" تجاهلها.

وضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول أسباب اختيار بيريز، شرح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنّ قرار شركته لم يتمحور فقط حول سرعة سائق ريسينغ بوينت السابق.

فقال: "أوّل أمر أثار إعجابنا كان منحنى الأداء التصاعدي المذهل الذي سار عليه. حيث أرى بأنّ ذلك كان أفضل مواسمه على الإطلاق منذ صعوده إلى الفورمولا واحد. هذا أحد جوانب المسألة".

وأضاف: "الجانب الآخر تمثّل في أنّه وعندما حقق الفوز هذا العام، (جورج) راسل لم يقترب منه بشكل كبير على متن سيارة مرسيدس بالرُغم من امتلاكه إطارات أفضل".

وتابع: "لذلك من أجل تقييم تلك الوتيرة، وأن تقود بالسرعة الكافية للإبقاء على خصمك في الخلف من دون وضع حمل زائد على الإطارات، لهو أمر برهن عليه بشكل جيّد في عدة سباقات. كما أنه واجه حظًا عاثرًا في بضع مناسبات، على سبيل المثال عندما انسحب من المركز الثالث في البحرين".

وأكمل: "ومن ثم هنالك حقيقة أنّه خاض العديد من المواسم مع محرك مرسيدس، ويعرف الكثير عن استجابته للقيادة. كل تلك الأمور عملت لصالحه عندما كنا نقيّم الوضع".

وأردف: "(نيكو) هلكنبرغ شارك للمرة الأخيرة مع رينو، كما أنه لا يُمكنك تقييمه من خلال السباقات الثلاثة التي خاضها بمحرك مرسيدس، كونه كان مشغولًا أكثر بالتأقلم مع السيارة من جمع البيانات".

في المقابل، أوضح ماركو بأنّ ريد بُل شعرت بالحاجة إلى التوجه نحو موسم 2021 بتشكيلة أقوى من أجل مجابهة التهديدات المحتملة من فرق مثل مكلارين ورينو، ولكن كذلك من أجل المساعدة في زعزعة سيطرة مرسيدس على نحوٍ أكبر.

حيث قال: "عليك أن تفترض بأنّ مكلارين ستحقق خطوة إلى الأمام مع محرك مرسيدس، وأن رينو وفيراري سيدخلان في المنافسة كذلك. فإذا ما كنت متأخرًا بخمسة أعشار من الثانية في التصفيات، فأنت لست في المركز الرابع، ستكون في المركز السابع أو الثامن. وهذا يجعلك بلا قيمة للفريق فيما يتعلق بأنّه لن يكون بالمقدور الاستعانة بك ضمن الألعاب الاستراتيجية".

هذا ولا تتوقع ريد بُل أن يتفوق بيريز بشكل منتظم على فيرشتابن فور قدومه إلى الفريق، لكنها ترغب منه أن يكون ضمن ذات النطاق مع الهولندي.

"على بيريز أن يتواجد ضمن مسافة هجوم من ماكس خلال السباقات. وسنرى بشأن التصفيات، حيث أنّه لا أحد تمكّن من بلوغ مستواه بعد" قال ماركو.

واختتم: "ربما يكون هنالك فارقٌ أقصاه عُشرين من الثانية، شيء من هذا القبيل، وربما أقل. نحن بحاجة إلى القوة كفريق إذا ما أردنا منافسة مرسيدس مع كلا سائقينا. أتوقّع بأنّنا سنكون خصمًا لمرسيدس من جديد. وإذا لم يواجه بوتاس يومًا سيئًا مثل ما حدث في البحرين، وقام بدوره على أفضل نحو، فنحن نتوقع المثل من بيريز".