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ريد بُل: حظر إعدادات المحرك سيساهم في غلق الفارق مع مرسيدس

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ريد بُل: حظر إعدادات المحرك سيساهم في غلق الفارق مع مرسيدس

يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل أنّ فريقه وهوندا من المتوقّع أن يستفيدا من حظر "ضبط الحفلة" في الفورمولا واحد.

بدءًا من جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، لن يتم السماح لفرق الفورمولا واحد باعتماد إعدادات خاصة على المحرك خلال التصفيات، والتي كان من شأنها مساعدتهم في الحصول على طاقة إضافية خلال اللفة الواحدة.

وعوضًا عن ذلك، سيتعيّن على الفرق اعتماد ذات الإعدادات على المحرك في التصفيات والسباق.

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وبينما من المعلوم أنّ مرسيدس تملك الأفضلية على صعيد الطاقة في التصفيات - مع تقديرات تضع أفضليتها أمام هوندا ورينو عند نحو 28 حصانًا - فإنّ هنالك بعض الشك بأنّ تلك التغييرات ستبطئ الفريق البطل بالقدر الكافي وتمنعه من حجز صف الانطلاق الأوّل.

بل أنّ هنالك تلميحات بأنّ ذلك التغيير في كيفية استخدام إعدادات المحرك سيسمح لمرسيدس في المقابل باعتماد طاقة أكبر في السباقات، ما سيجعلها الآن توسّع الأفضلية التي تملكها بالفعل أمام منافساتها يوم الأحد.

ويرى ماركو تلك المسألة على نحوٍ مختلف، حيث اعترف بأنّ تلك التغييرات ستسمح لفريقه ريد بُل بالاقتراب أكثر وإيقاف زحف مرسيدس نحو أفضلية أكبر في مراحل مهمة من السباق.

فقال: "ربما تُمكّن تلك التغييرات مرسيدس من القيادة بإعدادات قوية لفترة أطول، لكنّنا نرى بأنّ التفوق الصارخ لهم في التصفيات لن يكون حاضرًا. وذلك أيضاً ينطبق على لفات الخروج والدخول خلال وقفات الصيانة في السباق".

وأضاف: "(فالتيري) بوتاس أشار بأنّه ستكون هنالك تجاوزات أقل، لكن ذلك يعني بأنّهم كانوا يعتمدون كامل طاقتهم في كل محاولة تجاوز حتى الآن. إذ نظن بأنّ ذلك سيقرّبنا أكثر منهم. وإذا ما سارت كل الأمور على نحوٍ جيّد، فإنّ وتيرتنا في السباق تكون جيّدة للغاية على أيّة حال".

وبينما لا يعتقد البعض بأنّ حظر ضبط الحفلة سيغيّر من الترتيب في التصفيات، لكنّ ماركو لا يعتريه شك بشأن الأفضلية التي ستخسرها مرسيدس.

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فقال: "إذا ما نظرتم إلى القسمين الأول والثاني من التصفيات، فنحن نسبيًا ضمن ذات المستوى معهم، فقط في القسم الأخير يتغير الوضع بشكل مفاجئ لصالحهم. وذلك يعني أنّ الفارق بين أوضاع المحرك له أهمية كبيرة. لكن من الصعب تحديد قدر ذلك الفارق".

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