ريد بُل: حركة فيرشتابن الدفاعية على هاميلتون عند المنعطف الرابع "منصفة"

دخل المتنافسان على اللقب في معركة على صدارة سباق إنترلاغوس في اللفة 48 عندما حاول هاميلتون التقدم من الجهة الخارجية لفيرشتابن عند المنعطف الرابع.

مع ذلك، اتّخذ فيرشتابن مسارًا واسعًا على الخط الداخلي، ليخرج في النهاية عن المسار عند مخرج المنعطف ويدفع هاميلتون لخارج المسار أكثر.

وقد أخذ المراقبون ملاحظة بتلك الواقعة، لكنهم قرروا أنه لا حاجة لتحقيق رسمي فيها.

وبينما وصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس ذلك القرار "بالمُضحك"، لكنّ هورنر يرى الأمور بمنظور مختلف تمامًا.

حيث قال: "إنهما سائقان ينافسان بقوة ولويس حاول التقدم من الجهة الخارجية. ماكس توجه داخليًا وكلاهما خرج عن المسار. لذلك كان ليكون من غير المنصف تمامًا توقيع عقوبة إثر ذلك".

وأضاف: "إذا ما كان الوضع معكوسًا، كنت لأترك المدير الرياضي لدينا يتأوّه حيال الحركة، لكنني ما كنت لأتوقّع تطبيق أيّة عقوبة بالتأكيد".

وبينما أشار الكثير من المتابعين إلى أنّ فيرشتابن استحق عقوبة إثر حركته، لكنّ هورنر أوضح أنه ومن دون أيّ احتكاك، فلم يكن هنالك خرق للقوانين.

حيث قال: "عقوبة من أجل ماذا؟ لم يكن هنالك حصول على أفضلية ولا احتكاك حصل. أعتقد أنه كان مجرد تسابق قوي بينهما".

وأكمل: "أرى بأن المراقبين اتخذوا القرار الصائب في الحقيقة في تلك المسألة. لقد تحدثنا عن ذلك في العديد من المرات، حول فِكر ترك السائقين يتنافسون فيما بينهم، وأعتقد بأن قرارهم كان صائبًا اليوم".

واختتم: "هذان سائقان ينافسان على بطولة العالم، لذلك سيكون التسابق بينهما قويًا. لكن ما حدث كان منصفًا ولم يكن هنالك احتكاك، وقد استأنفا تلك المعركة من جديد بعد بضع لفات".