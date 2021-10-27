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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار

ريد بل: جهاز التعليق لدى مرسيدس قد يجلب كسباً "كبيراً" في الأداء خلال السباقات الأخيرة

ترى ريد بُل أن مرسيدس قد تحصل على دفعة كبيرة في الأداء لما تبقى من جولات في موسم 2021 للفورمولا واحد، بسبب الطريقة الذكية في عمل جهاز تعليق سيارتها الخلفي.

ريد بل: جهاز التعليق لدى مرسيدس قد يجلب كسباً "كبيراً" في الأداء خلال السباقات الأخيرة

أثارت مرسيدس التكهنات مؤخراً حيال نظام التعليق الخلفي لسيارتها، حيث ينخفض القسم الخلفي منها على السرعات العالية في المقاطع المستقيمة.

ويساعد هذا النظام على خفض مقاومة الجرّ من أجل تعزيز السرعة القصوى، حيث تعتقد ريد بُل أن هذا الأمر قد لعب دوراً محورياً في أفضلية مرسيدس خلال جائزة تركيا الكبرى.

وأوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لقناة "سكاي" على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى أن حلبات مثل اسطنبول - مع الكثير من المنعطفات متوسطة السرعة والمقاطع الطويلة - كانت مثالية لمثل هذا النظام.

فقال: "أعتقد أن مرسيدس قد طوّرت هذا النظام ليتلاءم بشكل مثالي مع المقاطع المستقيمة على حلبات مثل اسطنبول. بالنظر إلى القسم الخلفي من سيارتهم، وكيف ينخفض، أعتقد أن هذا لعب دوراً برفع أدائهم هناك".

لكن، يبدو أن حلبات مثل الأمريكيتين مع المنعطفات السريعة، لا تلائم نظام تعليق مرسيدس المعدّل، نظراً لعدم وجود فارق كبير في السرعة القصوى بين المنعطفات والمقاطع المستقيمة.

ويرى هورنر أنّه أن بعض الحلبات المقبلة ستناسب نظام التعليق هذا.

فقال: "سيكون له تأثير أكبر على بعض الحلبات دون غيرها. لم يكن تأثيره كبيراً في أوستن، لكن في حلبات أخرى مثل جدة على سبيل المثال، قد يكون له تأثير كبير للغاية".

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من أن الفضول يساور ريد بُل حيال ما قامت به مرسيدس مع نظام التعليق، لكن الفريق النمساوي يعي تماماً أن ذلك لا يتعارض مع القوانين التقنية المرعية حالياً.

فقال: "لا نشعر بأنه تصميم غير قانوني. تلك فكرة تم استعمالها سابقاً. لقد استعملوها سابقاً".

وتابع: "لكن من الواضح أن ما رأيناه في تركيا كان نسخة مطوّرة جداً تناسب تلك الحلبة".

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من جهتها، قللت مرسيدس من تأثير نظام التعليق على الأداء، في إشارة إلى أن ريد بُل تضخّم الأمور.

حيث قال توتو وولف مدير الفريق: "نحن ضمن رياضة تنافسية، وبالتالي سيحاول جميع المشاركين على الدوام البحث عن حلّ سحري يحقق كسباً في الأداء".

وأكمل: "لكنني لا أرى أن هذا ما لدينا، إنه كسب هامشي، كسبٌ هامشي يُضاف إلى الأداء الإجمالي".

واختتم: "نحن نحاول تحسين سيارتنا قدر الإمكان ورفع الأداء على مدار اللفة الواحدة من دون تشتيت تركيزنا بكل تلك التكهنات".

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هورنر: من المستحيل التنبؤ بصاحب الأفضلية ضمن معركة اللقب في 2021

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