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ريد بُل: جدل سباق أبوظبي لن يقلل من قيمة لقب فيرشتابن

تعتقد ريد بُل أن الجدل الدائر حول إعادة الانطلاقة إثر سيارة الأمان في سباق أبوظبي الختامي لن يقلل من قيمة لقب ماكس فيرشتابن الأول في الفورمولا واحد.

ريد بُل: جدل سباق أبوظبي لن يقلل من قيمة لقب فيرشتابن

أثارت الطريقة التي تعامل بها مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد مع وضع سيارة الأمان المتأخرة في السباق على حلبة ياس مارينا ردود فعل غاضبة وشوّهت نوعًا ما صورة الرياضة والاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وبينما كان الكيان الحاكم للرياضة واضحًا بأن هنالك دروسًا يمكن تعلّمها مما حدث، مع إنشاء لجنة لتحليل الأحداث الأخيرة، فقد اعترفت ريد بُل بأن ما حصل لم يُلق بظلاله بأيّة طريقة على الإنجاز الذي حققه فيرشتابن.

إذ عوضًا عن ذلك، اعترف كريستيان هورنر مدير الفريق بأنّ ذلك الجدل سيتلاشى سريعًا، وما سيركز عليه الجميع في المستقبل هو كيف كان فيرشتابن جيدًا جدًا على مدار الموسم.

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فقال: "الناس في هذه الرياضة لديهم ذاكرة قصيرة للغاية. حتى أننا نسينا ما حدث في بداية هذا العام مع موسم طويل كهذا".

وأضاف: "أعتقد بأن ماكس هو السائق الجدير تمامًا ببطولة العالم عندما تنظر إلى البطولة ككُل".

وتابع: "بالطبع أثارت أحداث الأحد في أبوظبي الكثير من الضجّة والجدل، لكن ذلك يحدث، ذلك يحدث في الرياضة".

وأكمل: "عانينا من الكثير من الحظ العاثر في هذا العام، وكنا محظوظين مع سيارة الأمان، لكننا اتّخذنا كذلك القرارات الاستراتيجية الصائبة. حققنا الفوز بالسباق مع استراتيجية رائعة، وعمل جماعي وتنفيذ مثالي من ماكس".

وأردف: "الوقت سيمضي. ماكس جديرٌ تمامًا ببطولة العالم، ونحن فخورون للغاية بذلك. وكتب التاريخ ستذكر دومًا أنه بطل العالم لموسم 2021".

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