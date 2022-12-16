ريد بُل: ثنائية الفوز في إيمولا كانت "هامة جداً على الصعيد النفسي" في مواجهة فيراري
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن ثنائية المركز الأول والثاني في جائزة إيمولا الكبرى كانت هامة جداً على الصعيد النفسي، خلال المعركة في مواجهة فيراري على لقب موسم 2022 المنصرم للفورمولا واحد.
تصدرت فيراري بطولتي السائقين والمصنعين في بداية الموسم مع فوز شارل لوكلير باثنين من السباقات الثلاثة الأولى، حيث فاز في البحرين وأستراليا.
ولم ينجح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بإكمال كلا السباقين بسبب مشاكل في موثوقية السيارة تمحورت حول مضخة الوقود، بينما انسحب زميله سيرجيو بيريز من البحرين لنفس السبب.
وبدا بأن فيراري تواجه معضلة تتمثل في تطبيق أوامر الفريق لمساعدة لوكلير في مساعيه ضمن معركة اللقب، وذلك قبيل جولة إيميليا رومانيا، الرابعة في الموسم.
لكن ريد بُل ردت بقوة على أرض فيراري وأمام جماهيرها ليفوز فيرستابن على لوكلير في السباق القصير، قبل أن يهيمن على السباق الأساسي كذلك متقدماً ثنائية الفوز أمام زميله بيريز.
وهذا ما شكّل حجر الأساس لهيمنة ريد بُل، حيث حسم الهولنديّ اللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم، وأحرز 15 انتصاراً كرقم قياسي وبالإضافة إلى فوزَي بيريز، فإن رصيد العلامة النمساوية من الانتصارات ارتفع إلى 17.
وتعقيباً على المعركة في مواجهة فيراري، أكد هورنر أن فيراري "امتلكت السيارة الأسرع في بداية الموسم" لكن إيمولا كانت نقطة التحول.
فقال: "أعتقد أننا كنا قادرين على مجاراتهم، وتلك نقطة هامة جداً. موسمنا تألف من 21 سباقاً لأن كلتا سيارتينا انسحبتا من السباق الافتتاحي".
وأكمل: "بالنسبة لي، كانت إيمولا إحدى أهم الجولات مع السباق القصير ومن ثم الفوز، الفوز بكلا السباقين وتحقيق ثنائية المركز الأول والثاني والتفوق على فيراري أمام جمهورها، أعتقد أن ذلك كان هاماً جداً على الصعيد النفسي لنا كفريق ولهم كذلك".
وأردف: "قمنا بتطوير السيارة وخسرنا الكثير من وزنها، من ثم ظهرت سرعتها. قام الفريق بعمل مذهل هذا الموسم".
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وكانت إيمولا بداية سلسلة من ستة انتصارات للعلامة النمساوية، ولم تنتهِ إلا بفوز لوكلير في جائزة بريطانيا الكبرى وحينها كان فيرستابن يمتلك فارق 43 نقطة في صدارة الترتيب العام أمام لوكلير.
من جهته، يرى فيرستابن أن إيمولا كانت النقطة التي بدأ حينها بالتفكير أن اللقب ممكن، وذلك بعد انسحابه في أستراليا.
فقال: "الطريقة التي عُدنا بها إلى المنافسات بعد أستراليا ومن ثم إيمولا، كانت لا تصدق".
وأكمل: "كنت أعلم أن هناك الكثير من الإمكانيات، لكنني أدركت في مرحلة ما أن أمامنا الكثير لتعويضه. واصلنا تطوير السيارة باستمرار وبدأت تفقد من وزنها كذلك".
واختتم: "لقد قدمنا جولات لا تصدق كفريق منذ ذلك الحين، من الصعب تحديد لحظة واحدة مفصلية، لكنني وبعد إيمولا أصبحتُ واثقاً من امتلاكنا فرصة جيدة للفوز باللقب".
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
تصوير: إريك جونيوس
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