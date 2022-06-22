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ريد بُل توقف عمل فيبز سائقها الاحتياطي في الفورمولا واحد بعد إساءة عنصرية

أعلنت ريد بُل عن إيقاف العمل مع يوري فيبز سائقها في الفورمولا 2 مباشرة وذلك بعد ألفاظ عنصرية.

ريد بُل توقف عمل فيبز سائقها الاحتياطي في الفورمولا واحد بعد إساءة عنصرية

سُمع فيبز وهو يستعمل لغة عنصرية خلال بث مباشر للعبة فيديو يوم الثلاثاء، ما تسبب بردة فعل فورية من ريد بُل.

وأصدر فريق الفورمولا واحد بياناً أكد فيه تعليق عمله مع الفريق ومشاركاته قبيل إجراء تحقيق شامل.

حيث جاء في بيان للفريق: "أوقف فريق ريد بُل عمل الناشئ يوري فيبز من جميع واجباته مع الفريق بقرار مباشر فوري، مع إجراء تحقيق شامل في الحادثة".

وتابع البيان: "كمنظمة، نحن ندين جميع أنواع التعنيف ولا يوجد أي مكان بيننا لأية لغة عنصرية أو تصرف عنصري ضمن شركتنا".

واستعمل فيبز منصة "إنستاغرام" من أجل "الاعتذار الكامل عن اللهجة المسيئة التي استعملها خلال البثّ المباشر".

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وأكد أن "ما قاله غير مقصود بالكامل، وأنه لا يعكس القيم والمبادئ التي يتبناها".

وأضاف: "أعبر عن أسفي العميق لما قمت به وهذا ليس مثالاً إيجابياً. سأتعاون بالكامل مع التحقيق".

يشار إلى أن فيبز جزء من برنامج ريد بُل للناشئين منذ نهاية 2018. كما حقق المركز الرابع ضمن الموسم التالي في بطولة الفورمولا 3 قبل الترقي إلى الفورمولا 2 التي ينافس فيها لموسمه الثالث.

كما يشغل دور السائق الاحتياطي والتجارب لدى ريد بُل والفريق الرديف ألفا تاوري منذ نهاية موسم 2020 ويشارك في العمل على أجهزة المحاكاة لدى الفريقين.

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