ريد بُل توضح "الترقية البسيطة" لأرضية السيارة في باكو
جاءت "ترقية بسيطة" لأرضية السيارة كجزء من أحدث تطويرات فريق ريد بُل في الفورمولا 1، حيث يسعى الفريق إلى تحسين أدائه "لتجنب تكرار تجربة مونزا".
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
قدّم فريق ريد بُل أرضية معدلة لجائزة أذربيجان الكبرى في مسعى منه لوقف تراجعه الحالي والدفاع عن بطولاته في الفورمولا 1.
لم يتمكن الفريق من الصعود إلى منصة التتويج سوى مرتين فقط في آخر ستة سباقات، مما وضع لقب الصانعين تحت ضغط من قبل فريقي مكلارين وفيراري، ولم يعد تحقيق ماكس فيرستابن للقب السائقين الرابع مضمونًا.
وبالتوجّه إلى باكو، جلب الفريق أرضية ذات تصميم هندسي جديد تهدف إلى تحسين أداء السيارة، في محاولة لإنهاء سلسلة جفاف الانتصارات الممتدّة لستّة سباقات.
وتشير الملاحظات الفنية ما قبل الحدث إلى أن الأرضية الجديدة تتضمن "تغييرات لتحسين تدرجات الضغط على طول الأرضية لتحسين تدفق الهواء محليًا وللأسفل في جميع الظروف".
وقبل بدء حصّة التجارب الحرة الأولى، أوضح كبير المهندسين بول موناغان أن الاختلافات الفيزيائية في السيارة كانت طفيفة، ولكنه يأمل أن تكون جزءًا من تحقيق ريد بُل في مشاكلها الحالية المتعلقة بالتوازن.
وقال موناغان: "الدروس مستمرة، والتفاعل الفوري يميل إلى أن يكون في السباقات اللاحقة، وهذا يشهد على الجميع أننا حصلنا عليها هنا. هناك الكثير من العمل الشاق، وهذا العمل سيستمر. سباق سنغافورة بعد أسبوع فقط، لذا قد يكون لدينا تطوير آخر".
وتابع: "يحدد حجم التحديث مرحلة التأخير هناك، لذا إذا تمكنا من القيام بذلك لهذا السباق، فهذا ليس أكبر تغيير سنقوم به من حيث تغيير الهندسة".
واستدرك: "إنه تحديث بسيط، هل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي؟ نعم. وأعتقد أن النتيجة ستكون واضحة يوم الأحد بعد الظهر".
وأضاف: "لقد حاولنا جلب تغييرات إلى السيارة لجعلها أفضل، ولا نريد أن نشاهد مونزا مرة أخرى. لم يكن ذلك الحدث الأكثر إمتاعًا لنا، لذا نود التحسين، نسبة لتوقعاتنا".
ولم يؤكد موناغان ما إذا كان كلا السائقين سيحظيان بالأرضية الجديدة، واكتفى بالقول إن الفريق "قد" يختار القيام بذلك.
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