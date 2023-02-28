ريد بُل توصّلت إلى حلٍ على سيارة "آر.بي19" يتناسب مع فيرشتابن وبيريز في ذات الوقت

يدخل أبطال العالم الموسم الجديد على إثر عام 2022 الذي عرف سير سيارة "آر.بي18" لصالح واحد من سائقَيها في كلّ مرحلة.

إذ عانت السيارة من ضعف استجابة للانعطاف في بداية الموسم، وهي خصائص يُفضّلها بيريز. لكن مع تقليص الفريق وزن السيارة فقد ساعد ذلك على تحسين أداء المقدّمة في الانعطاف ودفع السيارة نحو فيرشتابن أكثر.

وفي ظلّ تفضيل كلٍ من السائقين لخصائص مختلفة من السيارة، فقد كان هناك اهتمامٌ بشأن تناسب خصائص سيارة "آر.بي19" الجديدة مع أحد السائقَين أكثر من الآخر.

لكنّ هيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل قال بأنّ المؤشّرات الأولى من التجارب الشتويّة تُفيد بأنّ سيارة 2023 تعمل بطريقة تتناسب مع متطلّبات بيريز وفيرشتابن.

وبحديثه إلى قناة "سكاي" الألمانيّة، قال ماركو: "كانت لدينا سيارة قدّم بيريز أداءً قويًا عليها في البداية العام الماضي. لكن بعد تطويرها فقد تناسبت أكثر مع ماكس".

وأردف: "الفارق هو أنّ ماكس يُفضّل مقدّمة قويّة، بينما بيريز مختلفٌ قليلًا، يُريد سيارة طيّعة أكثر".

وأكمل: "لكن يبدو أنّنا توصّلنا إلى حلٍ يسمح لكلٍ منهما بإظهار قدراته".

وبحديثه خلال اليوم الأخير من تجارب البحرين، أكّد بيريز أنّ الوجهة التي حبّذها من سيارة "آر.بي19" كانت مطابقة لما يريده فيرشتابن كذلك.

وقال: "أعتقد بأنّنا نهدف لذات الأمور. نريد نفس الأشياء في الوقت الحاضر، وتلك قاعدة جيّدة".