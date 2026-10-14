فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ريد بُل توجه تحذيراً لمنافسيها في الفورمولا 1 باعتراف بشأن تطوير المحرك

قيّم المدير التقني لدى ريد بُل، بيير واشيه، مشروع وحدة الطاقة الأولى التي طوّرها الفريق داخلياً في الفورمولا 1 بأربع أو خمس درجات فقط من أصل عشر.

أليكس هارينغتون خلدون يونس

منشور: 14-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

عندما يُطلب من معظم المهندسين تقييم عملهم بأربع أو خمس درجات فقط من أصل عشر، فإنك تستعد عادةً لسماع أخبار سيئة.

لكن بيير واشيه، المدير التقني لفريق ريد بُل ريسينغ، منح هذه الدرجة لمشروع وحدة الطاقة الأولى التي صنعها الفريق بنفسه في الفورمولا 1، وهو ما يبدو وكأنه تهديد لبقية الفرق.

وببساطة، تعتقد ريد بُل أن محركها المطوّر داخلياً لم يقطع سوى ما بين 40 و50% من الطريق نحو الإمكانات التي يستطيع بلوغها، وترى أن هذه نقطة انطلاق جيدة.

وعندما طلب موقع "ريسينغ نيوز 365" من واشيه تقييم المشروع على مقياس من واحد إلى عشرة، قال: "سأمنحه أربع أو خمس درجات". وعندما جاء السؤال التالي حول ما إذا كان ذلك يعني وجود مجال واسع للتطور، حذّر قائلاً: "بالتأكيد، فالإمكانات هائلة".

ماذا يعني ذلك؟

على مدار عقدين من مشاركتها في الفورمولا 1 بين عامي 2005 و2025، اعتمدت ريد بُل على شركات خارجية لتصنيع المحركات، من بينها كوزوورث وفيراري ورينو وهوندا، بدلاً من تطوير وحدات الطاقة داخل الفريق.

لكن هذا الوضع تغيّر مع بداية الموسم الحالي، إذ بدأ الفريق برنامج محركات مستقلاً للمرة الأولى بالشراكة مع فورد.

وتتمثل وحدة الطاقة في محرك سداسي الأسطوانات على شكل حرف "في"، بسعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني، ويُعرف باسم "ريد بُل فورد دي إم 01". وقد طوّرته شركة ريد بُل باورترينز في ميلتون كينز، حيث يقود بن هودجكينسون الجانب الخاص بالمحرك، فيما يتولى واشيه مسؤولية هيكل سيارة آر بي 22.

ووفقاً لموقع "ريسينغ نيوز 365"، كشف تقييم الاتحاد الدولي للسيارات مع نظام "أدو" أن محرك الاحتراق الداخلي لدى ريد بُل حقق أعلى قدرة بين جميع المنافسين على شبكة الانطلاق. وهذا ما يجعل تقييم الفريق لمشروعه بأربع أو خمس درجات أمراً مثيراً للاهتمام. فإذا كانت هذه النسخة لا تزال في منتصف الطريق نحو إمكاناتها الكاملة، فمن المرجح أن يكون لدى الفرق الأخرى ما يدعوها إلى القلق.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وقال واشيه: "عليك أن تبذل المزيد من الجهد، كما أنك تشعر بمسؤولية أكبر تجاه ما يمكننا تحقيقه". كما يرى أن امتلاك الفريق المنظومة كاملة يمنحه مزايا إضافية، مضيفاً: "في نهاية المطاف، ستكون لدينا حرية أكبر. وكما تقول، إنها قصة نجاح. لكن الرحلة لم تنتهِ بعد. لدينا الكثير من الأمور التي يمكننا تحسينها معاً".

وقال واشيه: "لذلك، لن أقول إن الأمر أصبح أسهل، لأن لدينا قدرات أكبر بكثير وإمكانات عديدة لم نستكشفها أو نستغلها حتى الآن".

"لكن القدرة والإمكانات المتاحة لتحقيق أداء أفضل أصبحت أكبر، وهذا هو السبب وراء قيامنا بهذا المشروع".

مصممو المحرك لا يفكرون بنفس طريقة مصممي الهيكل

قد يبدو وضع قسمي المحركات والهياكل تحت سقف واحد الخيار الأكثر تنظيماً، لكن واشيه أقر بأن الأمر لم يكن سهلاً كما يبدو.

حيث قال: "إن التعاون والتكامل داخل الفريق يستغرقان وقتاً، لأن طريقة عملنا مختلفة بعض الشيء"، قبل أن يضيف: "بطبيعة الحال، هناك اختلافات كبيرة بين العاملين في قسم المحركات والعاملين في قسم الهياكل".

ويعود أحد الأسباب الرئيسية إلى اختلاف الجداول الزمنية. فتطوير المحرك يستغرق وقتاً أطول بكثير من تطوير الهيكل، ولذلك ينظر الفريقان إلى المشاكل والمواعيد النهائية من منظور مختلف.

وقال واشيه: "على أي حال، إنها عملية تعلّم للفريق بأكمله، لأن دورة تطوير الهيكل أسرع بكثير من دورة تطوير المحرك. لذلك، تختلف طريقة نظرتك إلى الأمور، كما تختلف طريقة عملنا مع قسم المحركات مقارنة بما اعتدنا عليه عندما كنا مجرد فريق زبون".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

عندما كانت ريد بُل تعتمد على مزوّد خارجي، كان الفريق يتلقى وحدة طاقة جاهزة ويصمم هيكل السيارة بما يتناسب معها. أما الآن، فعلى قسم الهياكل الذي يعمل وفق جداول زمنية ضيقة أن ينسّق عمله مع برنامج تطوير محركات يعتمد دورات أطول بكثير.

وهنا تكمن الأهمية الحقيقية لتقييم المحرك بأربع أو خمس درجات. فهو يشير إلى أن ريد بُل لا تزال تطوّر أساليب العمل الداخلية بقدر ما تعمل على زيادة قوة المحرك، وأن الأداء الذي أظهره الفريق حتى الآن تحقق قبل أن تستقر هذه الأساليب بصورة كاملة.

عندما يعترف فريق بأنه لم يقطع سوى نصف الطريق تقريباً في مشروع محركه الأول، في الوقت الذي بدأ فيه بالفعل بفرض نفسه معياراً يُقاس عليه أداء المنافسين، فإما أنه يقلل من شأن إنجازه كثيراً، أو أنه واثق للغاية من إمكاناته. وفي حالة ريد بُل، يكون الاحتمال الثاني هو الأرجح عادةً.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق بياستري حول ثقب إطاره في سنغافورة: "من المفارقات أنه ساعدني على الأرجح!"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

ريد بُل ريسينغ





العامل الخفي الذي يمنح ماكس فيرستابن وريد بُل أملاً إضافياً في موسم 2027



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



48 دقيقة



العامل الخفي الذي يمنح ماكس فيرستابن وريد بُل أملاً إضافياً في موسم 2027





"فيا" تتحرك لحظر حيلة ريد بُل الانسيابية قبل موسم 2027



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



1 س



"فيا" تتحرك لحظر حيلة ريد بُل الانسيابية قبل موسم 2027





تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار





بياستري حول ثقب إطاره في سنغافورة: "من المفارقات أنه ساعدني على الأرجح!"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



34 دقيقة



بياستري حول ثقب إطاره في سنغافورة: "من المفارقات أنه ساعدني على الأرجح!"





العامل الخفي الذي يمنح ماكس فيرستابن وريد بُل أملاً إضافياً في موسم 2027



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



48 دقيقة



العامل الخفي الذي يمنح ماكس فيرستابن وريد بُل أملاً إضافياً في موسم 2027





"فيا" تتحرك لحظر حيلة ريد بُل الانسيابية قبل موسم 2027



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



1 س



"فيا" تتحرك لحظر حيلة ريد بُل الانسيابية قبل موسم 2027





خمسة أمور رئيسية تكشفها تفاصيل الإعلان الكبير عن جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا 1 في رواندا



فورمولا 1



F1 فورمولا 1 1 س



خمسة أمور رئيسية تكشفها تفاصيل الإعلان الكبير عن جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا 1 في رواندا

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى





فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟





جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل كتاب أوتوسبورت



جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟





بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل ستيوارت كودلينغ



بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك