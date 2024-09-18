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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ريد بُل تواجه نقصاً في قطع الغيار بعد حادثة بيريز وساينز في باكو

اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية تواجه مشكلة نقص في قطع الغيار، بعد الحادثة التي جمعت سائقه سيرجيو بيريز وسائق فيراري، كارلوس ساينز، في اللفة ما قبل الأخيرة من سباق باكو.

خلدون يونس
خلدون يونس
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

تبخرت آمال بيريز بتحقيق منصة التتويج في باكو، بعد حادثة دمّرت سباقه وسباق ساينز كذلك.

وكشف هورنر أن ريد بُل تواجه نقصاً في قطع الغيار نتيجة لذلك، مع التوجه لجائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي.

فقال في تصريح لـ "Auto Motor und Sport": "نحن نواجه قطعاً في قطع الغيار".

وأكمل: "سنحتاج لخمسة أيام عمل في المصنع للحصول على القطع الضرورية لجولة سنغافورة يوم الجمعة".

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وكان بيريز يتطلع لتحقيق منصة تتويج في سباق شهد معاناة زميله ماكس فيرستابن بشكل واضح.

وأشار هورنر إلى أن المركز الثاني كان متاحاً للمكسيكي، نظراً لمعاناة شارل لوكلير أمامه مع الإطارات.

فقال: "كان تشيكو يلاحق السائقَين أمامه حتى القسم الأخير من السباق".

وأكمل: "رغم أنه كان يقود ضمن الهواء المتسخ طوال الوقت، لكن الإطارات صمدت. وكان على طريقه لتحقيق منصة تتويج".

واختتم: "كان المركز الثاني ممكناً لأن إطارات سيارة لوكلير الخلفية كانت متآكلة تماماً".

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