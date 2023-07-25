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ريد بُل تنقل جهودها للتركيز على سيارة 2024 بسبب عقوبة نفق الهواء "الكبيرة"

قالت ريد بُل بأن "العقوبة الكبيرة" التي قلصت من وقت التطوير المسموح ضمن نفق الهواء مقارنة بمنافسيها في الفورمولا واحد، تُجبرها على الانتقال للتركيز على سيارة موسم 2024 المقبل.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

دخلت ريد بُل التاريخ بعد الفوز بسباق المجر مع ماكس فيرستابن، حيث باتت أول فريق في تاريخ البطولة يحرز الفوز بـ 12 سباقاً متتالياً.

وكانت مكلارين تحتفظ بالرقم القياسي منذ موسم 1988 مع سائقيها إيرتون سينا وآلان بروست مع 11 فوزاً متتالياً.

ويبدو أن التحديثات التي جلبتها ريد بُل قد ساعدتها على ترسيخ هيمنتها المطلقة في هذا الموسم.

حيث كشف كريستيان هورنر مدير الفريق بأن تلك الحزمة هي الأخيرة في 2023، لأن الفريق بحاجة إلى التخطيط بحذر فيما يتعلق بكيفية التطوير ضمن نفق الهواء بسبب العقوبة التي تلقتها العلامة النمساوية (بسبب خرق سقف النفقات).

حيث قال: "الآن، بسبب العقوبة، علينا نقل تركيزنا إلى العام المقبل. لأن عقوبتنا كبيرة في نفق الهواء مقارنة بالمنافسين، وعلينا الاختيار كيفية التطوير ضمنه بحذر شديد".

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وبفضل موقعها كمتصدرة للبطولة، فإن ريد بُل تحصل على 70 بالمئة من الوقت المخصص. مقارنة مع مرسيدس: 75 بالمئة، أستون مارتن 80 بالمئة وفيراري 85 بالمئة.

وبشكل مثير للاهتمام، فإن بداية مكلارين المتعثرة للموسم التي تركتها بالمركز السادس ضمن البطولة، تعني أنها ستحصل على 95 بالمئة من الوقت المخصص للتطوير في نفق الهواء.

وعلاوة على ذلك، ستتلقى ريد بُل خفضاً إضافياً قدره 10 بالمئة بسبب العقوبة التي تلقتها جراء خرق سقف النفقات.

وأكد هورنر بأن الفوارق بين التطوير المتاح لفريقه والمنافسين، كبيرة جداً.

فقال: "نمتلك وقتاً أقل بكثير للتطوير مقارنة بأصحاب المركزين الثاني والثالث".

وأضاف: "علينا أن نتوخى الحذر الكبير في عملنا. لكننا سندخل بعض التعديلات الخاصة بكل حلبة حتى نهاية الموسم".

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