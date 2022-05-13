ريد بُل تنفي استنزافها ميزانية التطوير في الفورمولا واحد

ساهمت حزمة التحديثات التي قدمتها ريد بُل في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في مساعدة الفريق على التقدّم بفارق طفيف على فيراري، حيث أحرز ماكس فيرشتابن الفوز في إيمولا وميامي.

فيما أجّلت فيراري تقديم أية تحديثات كبيرة حتى الآن على سيارتها "اف1-75"، مع تخطيطها جلب أول حزمة تحديثات في السباق المُقبل في برشلونة.

مع ذلك، عبّر الفريق الإيطالي عن اعتقاده بأن أفضلية ريد بُل الحالية ربما تكون نتيجة إنفاق الفريق أموالًا أكبر بكثير على التطوير حتى الآن في هذا الموسم - ما يعني أنه سيصطدم على الأرجح بسقف النفقات في وقت أبكر بكثير.

حيث صرّح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري عقب سباق ميامي قائلًا: "آمُل، وفي ظل وجود سقف نفقات، أن تتوقف ريد بُل في مرحلة ما عن التطوير: وإلا لن أفهم كيف بوسعهم فعل ذلك".

من جهتها، نفت ريد بُل أيّة تكهنات بأنها سرّعت من معدل إنفاقها ووجهت موارد أكثر من الضرورية من أجل تقدّم مبكّر في الموسم.

حيث أكّد هيلموت ماركو مستشار رياضية السيارات لدى ريد بُل بأن الفريق ينفق بالتماشي مع منافسيه - وأن مكاسبه تبدو كبيرة للغاية كونه يقلّص وزن السيارة مع كل تحديث كذلك.

وعند سؤاله إذا ما كانت ريد بُل قد أنفقت موارد أكبر بكثير من فيراري حتى الآن في هذا العام، قال ماركو: "لا أعتقد ذلك. نخطط تحديثاتنا بطريقة تجعلنا دومًا نقلل الوزن مع كل تحديث، كوننا للأسف لم نصل بعد للوزن الأدنى للسيارة. ولن نصل له كذلك مع التحديث المُقبل".

وأضاف: "لا أعتقد بأننا في موقع مختلف بشكل كبير عن فيراري على ذلك الصعيد. ولا سيّما وأنا أتساءل عن تأثير تعريض كارلوس ساينز السيارة للحوادث عدة مرات. لا يمكن لذلك أن يكون رخيصًا".

هذا وأوضح ماركو بأن أية تخوفات كانت لدى ريد بُل حول سقف النفقات هي متعلقة بجوانب أثّرت على كافة الفرق بالتساوي، مثل تصاعد نفقات نقل المعدات.

فقال: "تصاعد نفقات الجوانب اللوجستية يمثّل مشكلة بالفعل. لكن ذلك لا يؤثر علينا نحن فقط، بل يؤثر كذلك على فيراري وكافة الفرق الأخرى".