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ريد بُل تنتظر "صورة أوضح" حول حظوظ فيرشتابن في المنافسة على اللقب

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ريد بُل تنتظر "صورة أوضح" حول حظوظ فيرشتابن في المنافسة على اللقب
12-08-2020

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه ينتظر تشكّل "صورة أوضح" قبل الحديث عن حظوظ سائقه ماكس فيرشتابن بالمنافسة على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2020.

بعد فوزه المثير بسباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، بات فيرشتابن يحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين برصيد 77 نقطة، وبفارق 30 نقطة عن المتصدّر لويس هاميلتون، على الرُغم من انسحابه من السباق الافتتاحي في النمسا.

في الماضي، اعتادت ريد بُل اكتساب الزخم التنافسي مع تقدّم الموسم، على الرُغم من أنّ الروزنامة غير الاعتيادية لهذا العام بسبب جائحة كورونا قد تشهد غياب بعض الحلبات التي تمّيزت عليها العلامة النمساوية.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان بوسع فيرشتابن كسب الزخم الكافي للمنافسة على اللقب، قال هورنر: "من الصعب الجزم بذلك. أعتقد بأن أداء مرسيدس كان متراجعًا في السباق، بالمقارنة مع الجولات الماضية".

وأكمل: "لذلك أرى بأنّنا لن نحصل على صورة أوضح حول ذلك الأمر قبل مرور بضعة سباقات أخرى. لكنّنا سعداء بحصد ذلك الانتصار الأول في 2020، وتحديدًا في سباق الذكرى الـ 70 للبطولة".

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في المقابل، أضاف هورنر بأنّ سباق سيلفرستون الثاني كان بمثابة أوّل إشارة حقيقية على قدرات سيارة الفريق "آر.بي16".

فقال: "اليوم فقط رأينا الأداء الذي نعتقد بأنّ سيارتنا قادرة على تقديمه. لذا من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نفهم سبب ذلك الأداء الجيّد للغاية اليوم، وعلى ذات المنعطفات التي كنّا ضعفاء عليها يوم السبت، ولم تشكل مشكلة لنا على الإطلاق في السباق".

وتابع: "الرياح كانت أقل بعض الشيء اليوم، لكن درجات الحرارة كانت مشابهة للغاية للأيام الماضية، ونهاية الأسبوع الماضي. كما أنّ مستويات ضغط الإطارات كانت مختلفة بعض الشيء، بسبب المشاكل التي واجهتها بيريللي مع الإطارات في الجولة الماضية".

وأكمل: "من المهم بالنسبة لنا أن نحلل كل هذه البيانات ونفهمها، ولا سيّما أنّنا ظهرنا بأداء أضعف خلال التصفيات، حيث كنّا ننافس على أعشار من الثانية مع ريسينغ بوينت ورينو نهاية هذا الأسبوع، ومن ثمّ تفوقنا عليهما بلفة خلال السباق".

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ولا يرغب هورنر في الانجراف وراء ذلك الأداء القوي للجولة المُقبلة في إسبانيا، في الوقت الذي شدّد فيه على أنّ سباقات التوقفات المتعددة توفّر المزيد من الفرص.

حيث قال: "سنستخدم تركيبتين من الإطارات التي استعملناها نهاية الأسبوع الماضي، حيث بدت مرسيدس مهيمنة بشكل كبير. أعتقد بأنّ الأجواء في برشلونة ستكون حارة على الأرجح، لذا سنرى ما سيحدث هناك. لكنّني أرى أنّه من المثير أكثر خوض سباقات بتوقفين من سباقات التوقف الواحد، حيث توفّر تنوعًا في الاستراتيجيات بين الفرق".

من جهة أخرى، أشاد هورنر كذلك بأداء أليكسندر ألبون نحو المركز الخامس في السباق.

فقال: "كان أداء أليكس رائعًا، ولا سيّما تجاوزاته من الجهة الخارجية عند منعطف كوبس وخلال المقطعين الأوّل والثاني، حيث أنّنا لم نكن سريعين للغاية عند نهاية المقطع المستقيم لإنهاء تلك المهمة، أعتقد أنّه خاض من جديد سباقًا رائعًا".

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