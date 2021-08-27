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ريد بُل تمدد عقد بيريز لموسم 2022 المقبل في الفورمولا واحد

سيبقى سيرجيو بيريز ضمن صفوف فريق ريد بُل لموسم 2022 المقبل، وذلك بعد تمديد عقده قبيل جائزة بلجيكا الكبرى.

ريد بُل تمدد عقد بيريز لموسم 2022 المقبل في الفورمولا واحد

انضم المكسيكي إلى الفريق بعقد لمدة عام واحد هذا الموسم، حيث اختارت ريد بُل ضم سائق من خارج برنامجها للناشئين، للمرة الأولى منذ سنوات.

وبالرغم من أن سائق ريد بُل عانى من بعض الصعوبات في التأقلم مع خصائص سيارته، لكنه سجل مجموعاً جيداً من النقاط إضافة إلى الفوز في أذربيجان.

وضمن معرض كلامه على تجديد العقد، قال بيريز: "أنا مسرور حقاً لمواصلة العمل مع فريقٍ مثل ريد بُل ضمن الحقبة الجديدة للفورمولا واحد. إنها فرصة رائعة لي".

وأكمل: "كل شيء سيبدأ من الصفر الموسم المقبل مع قوانين جديدة. لذا فإن هدفي هو التقدم إلى الصدارة مع فريق ريد بُل".

وكان بيريز قد صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الطبيعة الصعبة لسيارة ريد بُل جعلته يشعر وكأنه يقود ضمن فئة جديدة تماماً هذا الموسم.

لكن وبالرغم من ذلك، حاول المكسيكي استخلاص أقصى قدرات السيارة، وساهم مع زميله ماكس فيرشتابن في تعزيز موقع الفريق ضمن معركة اللقب.

حيث قال: "دائماً تحتاج إلى الوقت للتأقلم مع كل شيء عند الانضمام إلى فريق جديد. لكن الأمور تسير بشكل جيد هذا الموسم، وأنا أستمتع حقاً بكوني جزءاً من عائلة ريد بُل".

وتابع: "عملنا بشكل كبير لتقديم نتائج جيدة، لذا من الرائع أن يضع الفريق ثقته بي للمستقبل".

واسترسل: "حققنا الكثير معاً، وما زال أمامنا الكثير من التحديات هذا الموسم، لذا آمل حقاً إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن ومواصلة الزخم إلى 2022".

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من جهته، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن خبرة المكسيكي كانت عاملاً هاماً من وجهة نظر العلامة النمساوية.

فقال: "كامل الفريق يكنّ احتراماً كبيراً لسيرجيو وخبرته وطريقة قيادته، جميعها عوامل أساسية للغاية في المعركة على لقب المصنعين".

وأكمل: "تأقلمه كان سلساً للغاية، وقد أثار الإعجاب بأدائه خلال النصف الأول للموسم ونجح بإظهار قدرات السيارة".

واختتم: "الموسم المقبل بداية حقبة جديدة كلياً في الفورمولا واحد، وهو يمتلك خبرة لما يزيد عن 200 سباق على مرّ عقد من الزمن، ضمن جعبته. وسيلعب دوراً محورياً في مساعدة الفريق على استخلاص أقصى ما يمكن من السيارة".

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