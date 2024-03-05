ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين
أشادت ريد بُل ببداية سيرجيو بيريز لموسم 2024 في الفورمولا واحد باعتبارها "إنجازًا كبيرًا" بعد أن صمد ولم يُهزم بفارق ضخم من قِبل زميله في الفريق ماكس فيرستابن.
سيرجيو بيريز، ريد بُل
محتوى ريد بُل
على الرغم من أن بيريز أنهى سباق جائزة البحرين الكبرى بفارق 22.4 ثانية خلف فيرستابن، إلا أن سباقه تأثر بموقع انطلاق متأخر تركه عالقًا خلف جورج راسل وسيارتي فيراري لـ شارل لوكلير وكارلوس ساينز في بداية السباق.
لكن بمجرد أن تمكن من التقدم، وجد بيريز وتيرة سريعة تشير إلى أنه أكثر تأقلماً مع سيارة هذا العام مما كان عليه مع سيارة الموسم المنصرم.
وبينما يسعى المكسيكي لإثارة إعجاب رؤسائه بما يكفي لكسب عقد لموسم 2025، قال مستشار رياضة السيارات في ريد بُل، هيلموت ماركو، إنه مسرور لحقيقة أنه لم يُدمّر من قِبل فيرستابن.
وحين سُئل من قِبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت وتيرة بيريز تتناسب مع ما يريد الفريق أن يرى، أجاب ماركو: "نعم، كان سباقًا جيدًا جدًا له. علينا ألا ننسى أنه علق خلف سيارات مرسيدس وفيراري لفترة، لكن بمجرد أن وجد نفسه في مساحة خالية أظهر أزمنة لفات تنافسية".
وأكمل: "لكن نعم، لديه ماكس كزميل في الفريق. لذا فإن عدم تدميره من قبل ماكس هو بالفعل إنجاز كبير".
بالمقابل، اعتبر مدير فريق ريد بُل، كريستيان هورنر، أن أداء بيريز في البحرين هو بالضبط ما أراد الفريق رؤيته من السائق المكسيكي.
وحين سُئل بعد السباق عما إذا كان هناك حدّ أدنى وُضع لـ بيريز كي يحصل على فرصة لتمديد عقده، أجاب هورنر: "لا توجد معايير محددة. عليه أن يفعل ما يكفي لكسب هذا المقعد، وأيام مثل اليوم هي بالضبط ما يجب عليه تقديمه".
ويشعر بيريز أن تغيير المفهوم التصميمي الذي أجرته ريد بُل لهذا الموسم أمر يعود بالفائدة عليه، كما أكد ارتياحه داخل قمرة القيادة.
فقال: "أعتقد أن تغيير المفهوم التصميمي كان مخاطرة بالتأكيد، لكن كل شيء كان يعمل بشكل جيد".
وأكمل: "السيارة، تشبه كثيرًا من حيث التوازن ما كان لدينا الموسم الماضي لكنها فقط أفضل من جميع النواحي".
واختتم: "لكننا ما زلنا نتعلم على سيارتنا الجديدة مثل الجميع. لذا، أعتقد عندما نأخذها إلى حلبات مختلفة سنتعلم الكثير. نأمل أن نستمر في هذا التقدم ونكون قادرين على تطوير السيارة بشكل أقوى من منافسينا".
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