ريد بُل تمتلك طموحات مرتفعة جداً لمحركها في 2026
تهدف ريد بُل إلى تحقيق النجاحات مجدداً، مع وحدات الطاقة الخاصة بها التي ستدخل حيّز التطبيق بدءاً من موسم 2026 المقبل في الفورمولا واحد.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رغم النجاح الكبير لشراكتها مع هوندا، لكن ريد بُل ترى أن الفريق بوسعه تحقيق إنجازات أكبر في الحقبة الجديدة، التي سيصبح خلالها مصنّعاً للمحركات.
وتواصل ريد بُل تطوير وحدات الطاقة الخاصة بها استعداداً لحقبة المحركات الجديدة التي ستبدأ في 2026، وذلك بالشراكة مع فورد.
وتريد العلامة النمساوية تحقيق مزيد من النجاحات في الحقبة المقبلة.
حيث أوضح بول موناغان كبير المهندسين لدى ريد بُل أن الفريق يسير على أهدافه الموضوعة حتى الآن.
فقال: "نحن ممتنون كثيراً لـ هوندا على كل شيء قامت به معنا".
وأكمل: "لكن الآن، لدينا جميع الأقسام (كفريق مصنعي) تحت سقف واحد".
وأضاف: "إن أردنا نتائج قوية في 2026، فعلينا إنجاح عمل هذا المشروع بالشكل الصحيح".
واختتم: "نعم، إنه بمثابة تحدٍ لنا، لكننا على الأقل نمتلك إمكانية القيام بعمل أفضل مما حققناه مع هوندا".
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