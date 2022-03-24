ريد بُل تمتلك حلاً لمشكلة مضخة الوقود التي عصفت بسباقها في البحرين

بدت وتيرة سيارتي ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز قوية للغاية، حيث كان السائقان يتجهان لتسجيل نتيجة جيدة في البحرين قبل أن يضطرا للانسحاب بسبب خسارة الطاقة في كلتا السيارتين.

وكان فيرشتابن يحتل المركز الثاني خلف شارل لوكلير سائق فيراري، وكان ينافسه خلال القسم الأول للسباق، قبل أن يضطر للإبطاء قبل عدة لفات من ثم ينسحب.

وتلاه بيريز بعد ذلك بعد أن كان قد تقدم للمركز الثالث خلف ثنائي فيراري.

وأشار كريستيان هورنر مدير الفريق بعد السباق إلى أن المشكلة متعلقة بمضخة الوقود لكنه لم يقدم أية تفاصيل أخرى.

سيرجيو بيريز، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

ولم تظهر للعلن أية إيضاحات حيال السبب الفعليّ وراء ما جرى في نظام الوقود، لكن يبدو أن الفريق قد وصل إلى لبّ المشكلة ووضع بعض الحلول.

كما أن الانسحاب المتأخر للسيارتين أثار بعض النظريات الغريبة مثل انتهاء الوقود، وسط تكهنات بأن العلامة النمساوية وضعت كمية أقل من أجل تقليص وزن السيارة.

لكن مصدراً من الفريق أشار إلى أن المشكلة ليست هنا.

نظراً لحقيقة أن فيرشتابن قد توقف قبل عدة لفات من النهاية كما أن دخول سيارة الأمان يسمح للسائقين بتوفير الوقود، ما يعني أن فكرة نفاد الوقود غير واردة.

وبدلاً من ذلك فإن السبب يتمحور حول فشلٍ في نظام تزويد الوقود على الأغلب في ضخ الليترات المتبقية ضمن الخزان.