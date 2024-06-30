ريد بُل تلوم نفسها حيال عدم إعلام فيرستابن بالتحقيق في تجاوز نوريس لحدود المسار

جمعت حادثة بين فيرستابن ونوريس في المراحل الأخيرة من سباق الأحد على حلبة ريد بُل رينغ، وذلك بعد خروج سائق مكلارين عن المسار ثلاث مرّات ليتلقى علمًا أبيض وأسود تحذيريًا، قبل أن يخرج عن المسار في نزالهما الثاني عند المنعطف الثالث.

وتسبّب ذلك في تلقي نوريس لعقوبة 5 ثوانٍ لاحقًا، كونها العقوبة الأوتوماتيكيّة لتجاوز حدود المسار، لكن احتكاكًا بينهما وقع قبل الإعلان عن تلك العقوبة، حيث هجم سائق مكلارين من الخطّ الخارجي بينما تحرّك فيرستابن لتغطيته.

وبحديثه بعد السباق إلى قناة "سيرفوس تي في" التابعة لريد بُل، قال ماركو: "خسرنا الفوز نتيجة عدّة عوامل".

وأضاف: "حقيقة أنّ توقّف ماكس سار على نحوٍ خاطئ، دخل لاندو في مجال نظام دي آر اس نتيجة لذلك. إلى جانب افتراضنا أنّ إطارات هارد ستكون خيارًا أفضل في الأجواء الحارة، وهو ما لم يحدث".

وأردف: "كانت درجات الحرارة منخفضة، وهو ما كان يعني أنّ لاندو تمتّع بإطارات جديدة في القسم الأخير بينما كانت لدينا إطارات مستعملة، وكان ذلك عاملًا آخر".

وأكمل: "لكنّني سأقول أنّهما قادا بشكلٍ محتدمٍ ولم يكن ذلك ضروريًا. يُمكن لومنا على ذلك على الأرجح: علمنا أنّ هناك تحقيقًا جاريًا مع لاندو حول حدود المسار".

ثمّ تابع: "لكنّنا لم نعلم إن كانت ستتمّ معاقبته أم لا. لذا بعد معرفة ما حدث فلربّما كان من الممكن القول: حسنًا، دعه يتجاوزك".

واختتم بالقول: "لكن لننظر إلى الجانب المشرع، عزّزنا صدارتنا لترتيب البطولة، بطولة الصانعين وبطولة السائقين على حدّ السواء".