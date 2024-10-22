ريد بُل تُلمح إلى اختبار طال انتظاره لتسونودا

ألمحت ريد بُل إلى أنّ تسونودا قد يحصل على اختباره الأوّل مع الفريق بعد جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة لموسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1.

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن جولة أوستن أنّ الصانع الياباني هوندا يضغط بقوّة لمنح تسونودا جولة اختباريّة مع الفريق الأساسي ريد بُل.

وكان الياباني قد اختبر وتسابق لصالح الفريق الرديف آربي/ألفا تاوري، وكانت قيادته لسيارة ريد بُل محدودة بأحداث ترويجيّة.

لكنّ هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل ألمح إلى أنّ الفريق قد يمنحه فرصته الأولى في نهاية الموسم.

وعندما سُئل من قبل موقعنا إن كانت هناك فرصة لقبول ريد بُل طلب هوندا، أجاب ماركو: "لدينا بعض الخطط لأبو ظبي، أجل. لكن لدينا عدّة سائقين كما تعلمون. لدينا إسحاق هادجر، على سبيل المثال، ولدينا ليام لاوسون الآن".

وبالرغم من أنّ تفاصيل ما ألمح إليه ماركو غير واضحة، فإنّ السيناريو المرجّح سيتمثّل في قيادة تسونودا لسيارة "آر.بي20" في تجارب الإطارات في نهاية الموسم.

وسيحدث ذلك يوم الثلاثاء بعد الجولة الختاميّة مع ضرورة استخدام الفرق لسيارتين.

وتُخصّص سيارة للسائقين المالكين لرخصة السياقة الرسميّة للفورمولا 1 لاختبار الإطارات، بينما تُخصّص الأخرى لسائقٍ يافعٍ لم يُشارك في أكثر من جولتين.

وفي حال اختار سائقا ريد بُل الحاليان ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز التخلّف عن التجارب، فقد يكون بوسع ريد بُل وضع تسونودا في سيارتها، بينما يقود لاوسون سيارة "آربي".

وعلى ذكر لاوسون فقد قدّم النيوزيلندي أداء مثيرًا ضمن مشاركته الأولى خلفًا لدانيال ريكاردو. وذلك في ظلّ تقييم ريد بُل لأدائه.

وقال ماركو حول عطلة نهاية أسبوع لاوسون: "مثاليّة! كانت كذلك منذ القسم الأوّل من التصفيات عندما كان ثالثًا، ومن ثمّ أقدموا على ألعابهم التكتيكيّة (بعدم تسجيل زمن تنافسي في القسم الثاني)".

وأكمل: "التقدّم من المركز الـ 19 إلى التاسع، مع كلّ تلك الأزمنة، وتجاوزه لفرناندو ألونسو لأنّه كان يتذمّر يوم السبت".

وأردف: "أعتقد بأنّه أثار المفاجأة والإعجاب، وكان ضمن دائرة المنافسة فجأة. إنّه متسابقٌ قويّ، وقد أظهر امتلاكه السرعة".