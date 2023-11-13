ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد
تكلم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حول عودة سائقه سيرجيو بيريز إلى أدائه المعهود، بعد فترة واجه خلالها صعوبات على متن السيارة.
رغم أن بيريز خسر منصة التتويج لصالح فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن خلال مجريات سباق جائزة البرازيل الكبرى وبفارق ضئيل لم يتجاوز 0.053 ثانية، لكنها كانت الجولة الأكثر تنافسية للمكسيكي منذ مركزه الثاني في إيطاليا شهر سبتمبر المنصرم.
وجاء هذا الأداء بعد ثلاثة أيام أمضاها على جهاز المحاكاة قبل جولة الولايات المتحدة في أوستن، حيث كشفت ريد بُل بأن بيريز حقق بالفعل قفزة للأمام.
"لقد قاد بشكل مذهل. لم يُحكم السيطرة تماماً في المنعطف الثاني، ما سمح لـ فرناندو بتجاوزه خاصة وأنه كان سريعاً جداً على المقطع المستقيم. لكنه قدم كل ما بوسعه للتمسك بالمركز" قال هورنر.
وأكمل: "أعتقد أن تفوق تشيكو على لويس (هاميلتون) بـ 12 نقطة يعني أنه خاض جولة قوية حقاً".
وأردف: "مركز ثالث في السباق القصير، رابع - منطلقاً من التاسع، أعتقد أنه كان مجموعاً جيداً من النقاط".
وحين سُئِل بالتحديد عن السبب وراء تحول أداء بيريز للأفضل وارتياحه خلف المقود، رد هورنر: "أعتقد أنه يركز بشكل أكبر على الأساسيات".
من جهته، يرى بيريز بأن العمل على جهاز المحاكاة قبل جولة أوستن، منحه ما يحتاجه. بينما أوضح هورنر أن جولة البرازيل كانت هامة جداً للمكسيكي.
فقال: "أعتقد أنها كانت هامة له لناحية الثقة. هذا هو تشيكو الذي نعرفه، ونعرف قدراته".
واختتم: "سيمنحه ذلك دفعة ثقة يحتاجها في فيغاس. حلبة شوارع أخرى ولطالما كان سريعاً على مثل هذه الحلبات. من ثم لدينا أبوظبي بعدها".
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