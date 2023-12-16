ريد بُل تكمل أول وقفة صيانة ضمن ظروف ظلام كامل
أكمل فريق ريد بُل أول وقفة صيانة على الإطلاق ضمن ظروف ظلام كامل. مسجلاً 2.48 ثانية، وذلك ضمن المصنع في ميلتون كينز.
فريق ريد بُل الحائز على لقب بطولة المصنعين، والمعروف بنشاطاته الجريئة وغير المعتادة، قام بتدريب طاقم الميكانيكيين لإكمال ما وصفه بـ "وقفة صيانة في الظلام الدامس" كاحتفال بالفوز بأسرع وقفات الصيانة في الموسم المقدمة من "دي اتش ال"، وذلك للعام السادس على التوالي.
ويتم منح الجائزة إلى الفريق الذي يمتلك معدل أسرع وقفات الصيانة طوال الموسم، حيث تفوقت ريد بُل على فيراري ومكلارين هذا العام.
وبعد ثلاث تجارب تمت مع ميكانيكيين معصوبي الأعين، تم تطبيق ظروف "ظلام كامل" على الطاقم البالغ 22 شخصاً في المصنع، كما تم تعتيم خوذهم كذلك.
وبعد عشر محاولات تدريبية، تحسّن وقتهم من 8.84 ثانية إلى 2.84 ثانية، وهو توقيت أسرع من زمن بعض الفرق خلال السباقات الفعلية.
وبينما تم تبديل الإطارات ضمن ظروف ظلام كاملة، لكن الميكانيكيين المسؤولين عن مسدس الإطار الأمامي والخلفي وكذلك السائقين، ارتدوا أجهزة رؤية ليلية عسكرية.
حيث قال جوناثان ويتلي المدير الرياضي لدى ريد بُل: "الإدراك، القدرة على رؤية السيارة، زملائك، وما تقوم به، كلها عوامل تصب في إكمال وقفة صيانة ناجحة، بالتالي فإن إزالتها تمثل عوائق كبيرة حقاً".
وأكمل: "لكن، ما بات واضحاً هو السلاسة في المقاربة التي يتبعها الفريق، التواصل، والقدرة على العمل بروح تعاونية؛ هذه هي المهمة التي باتت بالنسبة لنا أمراً يكاد يكون طبيعياً. أنا فخور حقاً بأدائهم".
وأردف: "التوقيت هو 2.84 ثانية، وهو توقيت جيد للغاية حتى ضمن ظروف الإضاءة الاعتيادية. لا أقول بالتأكيد أنني أرغب بغياب الإضاءة في السباق، لكن القدرة على إكمال مثل هذه المهمة في الظلام الدامس، تُظهر مقدار السلاسة في عمل الفريق وهي شهادة على حقيقة أننا فزنا بجائزة أسرع وقفات الصيانة لستّ مرات على التوالي. إنه عمل رائع".
وكانت ريد بُل تمتلك الرقم القياسي لأسرع وقفات الصيانة في الفورمولا واحد خلال السباقات بتوقيت قدره 1.82 ثانية، قبل أن يكسره لاندو نوريس على متن مكلارين خلال جولة قطر مع 1.80 ثانية.
يشار إلى أن ريد بُل أحرزت الفوز بجميع سباقات موسم 2023 ما عاد سنغافورة، بينما أحرز ماكس فيرستابن 19 انتصاراً وهو رقم قياسي.
تصوير: ريد بُل
وقفة صيانة ريد بُل في الظلام الدامس
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