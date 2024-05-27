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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي

اعترف الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات بأن تكلفة إصلاح سيارة سيرجيو بيريز  التي تهشمت بعد حادثة اللفة الأولى في سباق موناكو قد تصل 3 ملايين دولار أمريكي.

خلدون يونس
خلدون يونس
حادث سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

واجهت ريد بُل جولة صعبة في موناكو، ورغم أن الفريق جلب جانحاً خلفياً خاصاً من أجل الحلبة التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الارتكازية، لكن ذلك لم يحلّ المشكلة.

وتوقع سائقا الفريق أن تواجه ريد بُل الصعوبات على شوارع الإمارة، حيث صرّح ماكس فيرستابن بأن العلامة النمساوية مضطرة لتقديم كل ما لديها لأن المنافسين: فيراري ومكلارين قد أغلقوا الفارق.

وخلال التصفيات، لم يتأهل بيريز من القسم الأول حيث ألقى باللوم على الزحام والملصقات الدعائية التي سقطت على المسار حينها، ليكتفي بالمركز 18.

وأثناء الانطلاقة في السباق، ارتطم به كيفن ماغنوسن سائق هاس من الجهة الداخلية ما أدى لدفع المكسيكي نحو الحائط والارتطام بسيارة هاس الأخرى لينسحبوا جميعاً.

ولم تتم معاقبة ماغنوسن بعد السباق حيث عبّر بيريز عن تفاجئه الكامل لعدم تطبيق عقوبة بحق الدنماركي.

وتعقيباً على الحادثة، كشف ماركو بأن الضرر كبير في سيارة بيريز.

فقال ضمن تصريح لقناة "سكاي": "حادثة أخرى يتورط فيها ماغنوسن. لا بد من النظر ملياً في لقطات الإعادة. الحمدلله لم يصب أحد بأذى، لكنه كان وضعاً صعباً جداً".

وأجاب حين سُئِل إن كان قد تفاجأ من عدم معاقبة سائق هاس: "تفاجأتُ كيف أنهم تغاضوا بسرعة عن الحادثة!".

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لكنه رغم ذلك لا يرى ضرورة للاستئناف أو إعادة التحقيق فيما جرى: "تم اتخاذ القرار وبالتالي من الصعب تغييره. لكن أولاً، كانت تلك قيادة خطرة".

وأضاف: "ثانياً، تكلفة الضرر مليونان أو ثلاثة ملايين دولار. وذلك بات عائقاً كبيراً لنا ضمن قانون سقف النفقات".

وفيما يتعلق برأيه حول الجولة، قال ماركو: "للأسف، جولة للنسيان. الأجواء رائعة هنا لكن السباق مملّ ومليء بالتكتيكات".

وأكمل: "ربما علينا تطبيق حلول ما كي يصبح المسار أفضل".

واختتم: "كي نحصل على فرصة للتجاوزات في مكان ما على المسار".

رفع سيارة سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ بعد الحادث

رفع سيارة سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ بعد الحادث

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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