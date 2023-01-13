ريد بُل تكشف موعد رفع النقاب عن سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد

تمتعت ريد بُل بأنجح مواسمها على الإطلاق في 2022، مع حسم ماكس فيرستابن اللقب الثاني له على التوالي وإطاحة الفريق لمرسيدس من على عرش بطولة الصانعين وتسجيل أولى ألقابها منذ 2013.

وعليه ستكون السيارة التي ستخلف "آر.بي18" أمام مهمة صعبة لملء فراغ كهذا، كما ستكون أول سيارة تظهر للعلن للموسم الجديد حتى الآن في 3 فبراير/شباط، حيث أعلن الفريق المتمركز في ميلتون كينز على وسائل التواصل حدث إطلاق موسمه في نيويورك.

وحتى وقت كتابة هذا المقال، فإن ريد بُل ستكون أول فريق يكشف عن سيارته، قبل 3 أيام من إطلاق ويليامز سيارتها في 6 فبراير.

ألفا روميو وهاس هما الفريقان الوحيدان حتى الآن اللذان لم يعلنا عن موعد إطلاق سيارتيهما بعد.

مواعيد الإطلاق المؤكدة لسيارات 2023:

3 فبراير ريد بُل 6 فبراير ويليامز (كسوة) 11 فبراير ألفا تاوري (كسوة) 13 فبراير مكلارين وأستون مارتن 14 فبراير فيراري 15 فبراير مرسيدس 16 فبراير ألبين