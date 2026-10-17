فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ريد بُل تكشف كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في قراراتها الاستراتيجية خلال سباقات الفورمولا 1

الفريق يتعاون مع أوراكل لتطوير نظام ذكاء اصطناعي لا يكتفي بتحليل البيانات، بل يوصي باتخاذ قرارات خلال السباقات، بعدما ساعد فيرستابن على تجنب عقوبة حاسمة في جائزة إيطاليا الكبرى 2025.

منشور: 17-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

كشفت ريد بُل عن استخدامها نظامًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات استراتيجية خلال سباقات الفورمولا 1، في خطوة تعكس الدور المتنامي للتقنيات المتقدمة في مساعدة الفرق على اتخاذ القرارات تحت ضغط المنافسة.

وأوضح جاك هارينغتون، رئيس الشراكات التقنية والأداء في ريد بُل، خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، أن الفريق طور هذه الأداة بالتعاون مع شريكه الرئيسي أوراكل، لتتجاوز مهمتها الأصلية المتمثلة في مساعدة المهندسين على فهم قوانين الفورمولا 1 والقرارات السابقة، وتتحول إلى نظام ذكاء اصطناعي قادر على الاستفادة من مجموعة أوسع من المعلومات والتوصية بإجراءات أثناء السباقات.

وقال هارينغتون موضحًا تطور النظام: "إنه يتخذ القرارات نيابة عنا بالفعل".

وكانت الأداة قد بدأت بوصفها محرك بحث يساعد المهندسين على تفسير قوانين البطولة ومراجعة الأحكام السابقة، لكنها تطورت لاحقًا إلى ما يُعرف بنظام الذكاء الاصطناعي القائم على تنفيذ المهام، إذ يستطيع تحليل المعلومات المتاحة وتقديم توصيات بشأن القرارات التي ينبغي للفريق اتخاذها خلال السباق.

وفي فبراير 2026، أعلنت أوراكل وريد بُل تمديد شراكتهما الرئيسية لعدة سنوات، مع تأكيد الفريق أن البنية السحابية لأوراكل وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستدعم وحدة الطاقة الهجينة الجديدة التي طورتها ريد بُل فورد باورترينز لموسم 2026، إلى جانب عمليات محاكاة الاستراتيجية المتقدمة والنظام الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

واستشهد هارينغتون بجائزة إيطاليا الكبرى لعام 2025 لتوضيح كيفية عمل النظام، عندما خاض ماكس فيرستابن صراعًا على الصدارة مع لاندو نوريس، سائق مكلارين، في اللفة الافتتاحية على حلبة مونزا.

وخلال المنافسة، خرج فيرستابن عن المسار عند المنعطف الأول، في منطقة المنعطفات الأولى المتتالية، بينما كان يتنافس مع نوريس على الصدارة. ووفقًا لهارينغتون، أوصى نظام الذكاء الاصطناعي ريد بُل بإعادة المركز إلى سائق مكلارين، تفاديًا لاحتمال تعرض فيرستابن لعقوبة.

ورغم أن التوصية لم تتوافق مع تقييم الفريق للموقف في ذلك الوقت، قررت ريد بُل اتباعها وإعادة المركز إلى نوريس. وتمكن فيرستابن بعد ذلك من استعادة الصدارة سريعًا، قبل أن يحقق الفوز بفارق 19.2 ثانية، دون التعرض للعقوبة التي كان من الممكن أن تؤثر في نتيجة السباق.

وتوضح هذه الواقعة كيف يمكن للنظام أن يساعد الفريق على تقييم المخاطر المرتبطة بقرارات مراقبي السباق، والاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ خطوات قد تكون حاسمة في تحديد نتيجة المنافسة.

ومع ذلك، شدد هارينغتون على أن التكنولوجيا لا تلغي الدور البشري في الرياضة، قائلًا إن "الفورمولا 1 رياضة بشرية وستظل كذلك دائمًا"، لكنه أشار إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي قادر على تعزيز قدرات الفريق ومساعدته في اتخاذ قرارات أكثر فاعلية.

ولا تقتصر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي على ريد بُل، إذ تتعاون مكلارين مع غوغل للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي "جيميناي"، بينما دخلت مرسيدس في شراكة مع مايكروسوفت، وتعمل فيراري مع آي بي إم على تطوير تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجماهيرها.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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