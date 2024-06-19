ريد بُل تكشف عن موهبة الفورمولا 2 التي تلبي توقعاتها حتى الآن
كشف فريق ريد بُل عن سائق الفورمولا 2 من ناشئيها، والذي يلبي توقعاتها من حيث النتائج والأداء، ما يمنحه الفرصة مستقبلًا للقيادة لصالح العلامة النمساوية في الفورمولا 1.
د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات
أشاد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل بإسحق حجار سائق الفورمولا 2 وناشئ العلامة النمساوية، والذي يحتل حاليًا وصافة ترتيب السائقين.
وقد تمتع صاحب الـ 19 عامًا ببداية قوية لموسمه الثاني في الفورمولا 2، بعدما حل بالمركز الـ 14 في الموسم الماضي.
كما حل حجار في المركز الثاني ضمن السباق القصير في موناكو، وكان ليفوز لو لم يقف الحظ بجانب زاك أوسوليفان مع توقيت سيارة الأمان الافتراضية المتأخرة.
مع ذلك، فقد جذب حجار انتباه الملايين بعد ردة فعله التي لا تصدق إثر اقترابه من سيارة لم يرها أمامه داخل النفق في التصفيات، حيث نجح بتفادي القسم الخلفي من سيارة ريتومو مياتا.
هذا ويتواجد حجار على بعد نقطتين فقط خلف متصدر التتريب بول آرون بعد خمس جولات من هذا الموسم المتألف من 14 جولة، حيث يبدو سائق كامبوس في وضع قوي للغاية بالرغم من مواجهته لبعض الحظ العاثر، الأمر الذي حرص ماركو على الإشارة إليه.
حيث قال: "إسحق حجار يحتل المركز الثاني في الترتيب الإجمالي للفورمولا 2، وذلك فقط بسبب الكثير من الحظ العاثر".
وأضاف: "كانت هنالك حادثتان بسبب مشكلة في الوقود، واللوم يقع على السيارة. وقد تم دفعه خارج المسار في سباقين آخرين من قبل منافسيه. لذلك فنحن نتحدث عن أربع عثرات لا لوم عليه فيهم، ومع ذلك ما يزال يحتل وصافة الترتيب".
وأكمل: "كما أنه تفادى حادثة ضخمة في نفق موناكو مع ردة فعل مدهشة عندما تعيّن عليه تفادي مياتا البطيئ. حجار يقدم أداء جيدًا وضمن وضع قوي، كما أنه يلبي توقعاتنا".
إسحق هاجر، هايتيك جي بي
الصورة من قبل: ريد بُل
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