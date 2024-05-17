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ريد بُل تكشف عن مقدار تحديثاتها لجولة إيمولا

كشفت ريد بُل عن مقدار أول حزمة تحديثات كبيرة لسيارتها خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد.

تفاصيل سيارة ريد بُل

الصورة من قبل: إيرفينغ ياغي

أول السباقات الأوروبية يعتبر عادة مكاناً مناسباً لتطبيق أول حزمة من التحديثات في الموسم.

وجلبت ريد بُل بالفعل حزمة تحديثات كبيرة مع قطع جديدة سيتم اعتمادها في حلبة إيمولا.

ولعل من أهم تلك التحديثات يتمحور حول الأرضية، وهي المنطقة  التي تم تعديلها بالفعل. حيث قام الفريق بخفض السطح العلوي للقسم الرئيسي من الأرضية بهدف تحسين جريان التيارات الهوائية وتعزيز مستويات الارتكازية.

كما تم تعديل القسم الأمامي من الأرضية لاستخراج المزيد من الحمل.

وفي القسم الأمامي، هناك جانح أمامي جديد. وتم تعديل وضع الحافة الأساسية للصفيحة الانتهائية لتحسين الثبات ضمن المنعطفات. كما أن الصفيحة الثالثة والرابعة للجناح باتت تمتلك وتراً أثخن لتوليد المزيد من الارتكازية.

وبهدف تعويض تأثير التغييرات تلك، قامت ريد بُل بتعديل علبة الأنف، وكذلك تحسين انسيابية موضع الكاميرا، بهدف تحسين مرور التيارات الهوائية.

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تفاصيل سيارة ريد بُل

تفاصيل سيارة ريد بُل

الصورة من قبل: اروين يايغي

وقريباً من القسم الخلفي، تم تعديل المنطقة حول الإطارات لتحسين التبريد. حيث عدّلت ريد بُل الجنيحات حول مخرج أقنية المكابح لتصبح أكثر كفاءة.

وتصل ريد بُل إلى إيمولا بعد أن قدمت مكلارين أول حزمة تحديثات كبيرة في جولة ميامي السابقة وحققت الفوز على يد لاندو نوريس، وبالتالي تريد العلامة النمساوية من حزمتها، دفع سيارتها للأمام مجدداً بعيداً عن المنافسين.

يشار إلى أن هناك فرقاً أخرى قدمت تحديثات كبيرة في إيمولا: فيراري، مرسيدس وأستون مارتن من بينها.

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