ريد بُل تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

تم الكشف عن سيارة آر.بي20 التي تتضمن أخاديدَ طويلة للتبريد تمتد للخلف من منطقة "الهيلو" أو جهاز حماية رأس السائق حتى غطاء المحرك.

ويبدو هذا مماثلاً بشكل كبير لما استعملته مرسيدس في سيارتها لموسم 2023، حتى بعد التخلي عن تصميم "الجانب 0" أو زيروبود لاحقاً.

كما أن التماثل مع سيارة مرسيدس للموسم الماضي لم يتوقف هنا، حيث تتواجد فيها فتحة تهوية عمودية لجانب السيارة، تحت تصميم معدّل بشكل كبير لجانب السيارة، وهذا ما شوهد للمرة الأولى على سيارة مرسيدس.

لكن ورغم ذلك، حافظت ريد بُل على الخصائص الرئيسية لتصميم جانب السيارة، إلى جانب منطقة الأنف والقسم الأمامي للسيارة.

كما يبدو بأن أرضية السيارة باتت أكبر وأقل تعقيداً من تلك التي شوهدت في سيارة الموسم المنصرم.

أما لناحية الكسوة، فإن السيارة مماثلة في ألوانها لسيارة الموسم الماضي.

ريد بُل 2024 تصوير: ريد بُل

وتعليقاً على حدث الإطلاق، أكد كريستيان هورنر مدير الفريق بأن السيارة باتت تمتلك تصميماً أكثر جرأة سعياً للدفع نحو المزيد من الأداء.

من جهته، أثنى ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات على جرأة ريد بُل في تغيير تصميم سيارتها، وشجاعة الفريق في تبني مثل هذا الاتجاه.

يشار إلى أنه لم يتم الكلام حيال الادعاءات الحالية الموجهة ضد هورنر، كما أن الأسئلة من قبل وسائل الإعلام ومن ضمنها موقعنا "موتورسبورت.كوم" كانت محدّدة لعدم التطرق للأمر نظراً لأنه بات مسألة قضائية جارية الآن.