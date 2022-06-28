ريد بُل تكشف عن سيارة خارقة من تصميم نيوي بقيمة 5 مليون جنيه استرليني

كجزء من مشروع طموح كشف عنه الفريق ضمن مصنعه في ميلتون كينز اليوم الثلاثاء، فإنه قد تم تصميم السيارة من قِبَل المدير التقني لفريق الفورمولا واحد أدريان نيوي.

وسيكون الطراز الخارق ذو المقعدين، والمطور للاستخدام على المسار، محدودًا بـ 50 سيارة فقط، وتم تصميمه ليولّد الأداء الأقصى.

وتعقيبًا على ذلك قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "يعتبر طراز آر بي17 إنجازًا هامًا في مسيرة تطوّر قسم ريد بُل للتكنولوجيا المتقدمة، والقادر الآن تمامًا على تصميم وتصنيع سيارة تجارية في مصنعنا".

وأضاف: "كما يسجل ذلك الطراز المرة الأولى التي تصبح فيها سيارة تحمل علامة ريد بُل متاحة للجامعين".

فيما أضاف نيوي قائلًا: "سيارة آر بي17 هي خلاصة كل ما تعلمناه عن تصميم سيارات فورمولا واحد قادرة على الفوز بالبطولات ووضعناه في حزمة توفّر مستويات قُصوى من الأداء على سيارة مسار بمقعدين".

وأكمل: "متسلحين بشغفنا للأداء على كل مستوى، فإن سيارة آر بي17 تدفع الحدود التصميمية والتقنية لأبعد مما كان متاحًا للجامعين والهواة".

هذا وستتسلّح سيارة التأثيرات الأرضية بمحرك هجين ثماني الأسطوانات بشاحن توربيني يولّد أكثر من 1100 حصان، ويهدف لأن يقترب من أداء سيارة فورمولا واحد.

جديرٌ بالذكر أنه وإلى جانب امتلاك السيارة، فإن الجامعين سيكون لهم وصول إلى منشآت المحاكاة الخاصة بريد بُل، برنامج تطوير المركبات والتدريب على المسار.