ريد بُل تكشف عن خمسة تغييرات رئيسية على "آر.بي20" لجائزة إسبانيا الكبرى
تقوم ريد بُل بدفع تحديثات لسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 مع مراجعات أدخلتها على مقاتلتها "آر.بي20".
تفاصيل سيارة ريد بُل آر.بي18
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
ريد بُل تكشف عن تفاصيل حزمة التحديثات لسباق جائزة إسبانيا الكبرى التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الانسيابيّة الهوائية لسيارتها "آر.بي20" لسباقات الفورمولا 1 في الأجواء الأكثر دفئاً.
مع مواجهة الفريق لتحديات متزايدة من منافسيه قبل المرحلة الأوروبية المقبلة من الموسم، قدمت ريد بول مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين حزمة سيارتها.
ويُركز تحديث السيارة على ضمان تحسين خصائص التبريد، وخاصة فيما يتعلق بالهواء المار عبر جانبي السيارة، لضمان عدم فقدان أي شيء من قوة السحب والكفاءة.
في وثائق تقديم الاتحاد الدولي للسيارات قبل عطلة نهاية الأسبوع في برشلونة، أوضحت ريد بُل خمسة تغييرات محددة أجرتها على سيارتها.
- الهندسة الجديدة لفتحات جوانب السيارة التي تم تعديلها بناءً على نتائج المحاكاة لاستغلال الهواء ذي الضغط العالي لأقصى كفاءة للتبريد، مما يسمح للفريق باستخدام أقل عدد من فتحات التصريف الهرميّة.
- ألواح جانبية جديدة لغطاء المحرك تتناسب مع الفتحات الجديدة لجوانب السيارة.
- تعديلات على الأرضية عند نقطة التقائها مع خط الانقسام الجديد لغطاء المحرك. تغيير تجميع الأرضية ليستوعب تغييرات غطاء المحرك وفتحات جوانب السيارة.
- تم تمديد عناصر جنيّح الشعاع لتصل إلى الصفيحة الجانبيّة ذات الهندسة المعدّلة، والتي تستغل الضغط الجوي المتاح لتقديم حمل محلي أكبر.
- تم تحريك الثلث السفلي من الصفيحة الجانبيّة للخارج ليتماشى مع جنيّح الشعاع الأعرض.
تحديثات كبيرة لآر.بي
تفاصيل سيارة آر بي "في.سي.اي.آر.بي01"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
جلب الفريق الشقيق لريد بُل آر.بي حزمة تطوير كبيرة إلى برشلونة في محاولة لتقليص الفجوة مع السيارات المتقدمة.
في حين أن بعض التعديلات طفيفة، بما في ذلك إعادة فتحات تهوية المكابح إلى الأوضاع العادية بعد المتطلبات الفريدة لموناكو ومونتريال، هناك بعض التعديلات الكبيرة في أماكن أخرى.
إذ تمت إعادة تشكيل السطحين العلوي والسفلي لغطاء المحرك، وكذلك جوانب السيارة، للمساعدة في تحسين تدفق الهواء إلى الجزء الخلفي من السيارة وحافة الأرضية.
وتمت إعادة تشكيل الحافة الأمامية لجوانب السيارة لتناسب الهيكل الجديد، في حين تم تحديث ارتفاع وشكل الجزء الأمامي من الأرضية مع تعديل الحواجز أيضًا.
كما قدّم فريق آر.بي أيضًا جناحًا خلفيًا جديدًا، مخصصًا للمسارات ذات الارتكازيّة المتوسطة إلى العالية، بالإضافة إلى تعديل جناح الشعاع مع تقليل الانحناء والزوايا المستخدمة.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
"فيا" لا تخطط للتدخل في الجدل الحالي إزاء الأجنحة المرنة
لماذا وضعت ريد بُل فيرستابن في سيارة 2022 على حلبة إيمولا هذا الأسبوع
هاميلتون يطلب الدعم من متابعي مرسيدس في الفورمولا واحد
ألبين "لا تكترث" لماضي برياتوري في الفورمولا 1 بعد خطوة توظيفه المثيرة للجدل
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات