ريد بُل تكشف عن خمسة تغييرات رئيسية على "آر.بي20" لجائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل تكشف عن تفاصيل حزمة التحديثات لسباق جائزة إسبانيا الكبرى التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الانسيابيّة الهوائية لسيارتها "آر.بي20" لسباقات الفورمولا 1 في الأجواء الأكثر دفئاً.

مع مواجهة الفريق لتحديات متزايدة من منافسيه قبل المرحلة الأوروبية المقبلة من الموسم، قدمت ريد بول مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين حزمة سيارتها.

ويُركز تحديث السيارة على ضمان تحسين خصائص التبريد، وخاصة فيما يتعلق بالهواء المار عبر جانبي السيارة، لضمان عدم فقدان أي شيء من قوة السحب والكفاءة.

في وثائق تقديم الاتحاد الدولي للسيارات قبل عطلة نهاية الأسبوع في برشلونة، أوضحت ريد بُل خمسة تغييرات محددة أجرتها على سيارتها.

الهندسة الجديدة لفتحات جوانب السيارة التي تم تعديلها بناءً على نتائج المحاكاة لاستغلال الهواء ذي الضغط العالي لأقصى كفاءة للتبريد، مما يسمح للفريق باستخدام أقل عدد من فتحات التصريف الهرميّة. ألواح جانبية جديدة لغطاء المحرك تتناسب مع الفتحات الجديدة لجوانب السيارة. تعديلات على الأرضية عند نقطة التقائها مع خط الانقسام الجديد لغطاء المحرك. تغيير تجميع الأرضية ليستوعب تغييرات غطاء المحرك وفتحات جوانب السيارة. تم تمديد عناصر جنيّح الشعاع لتصل إلى الصفيحة الجانبيّة ذات الهندسة المعدّلة، والتي تستغل الضغط الجوي المتاح لتقديم حمل محلي أكبر. تم تحريك الثلث السفلي من الصفيحة الجانبيّة للخارج ليتماشى مع جنيّح الشعاع الأعرض.

تحديثات كبيرة لآر.بي

تفاصيل سيارة آر بي "في.سي.اي.آر.بي01" الصورة من قبل: جورجيو بيولا

جلب الفريق الشقيق لريد بُل آر.بي حزمة تطوير كبيرة إلى برشلونة في محاولة لتقليص الفجوة مع السيارات المتقدمة.

في حين أن بعض التعديلات طفيفة، بما في ذلك إعادة فتحات تهوية المكابح إلى الأوضاع العادية بعد المتطلبات الفريدة لموناكو ومونتريال، هناك بعض التعديلات الكبيرة في أماكن أخرى.

إذ تمت إعادة تشكيل السطحين العلوي والسفلي لغطاء المحرك، وكذلك جوانب السيارة، للمساعدة في تحسين تدفق الهواء إلى الجزء الخلفي من السيارة وحافة الأرضية.

وتمت إعادة تشكيل الحافة الأمامية لجوانب السيارة لتناسب الهيكل الجديد، في حين تم تحديث ارتفاع وشكل الجزء الأمامي من الأرضية مع تعديل الحواجز أيضًا.

كما قدّم فريق آر.بي أيضًا جناحًا خلفيًا جديدًا، مخصصًا للمسارات ذات الارتكازيّة المتوسطة إلى العالية، بالإضافة إلى تعديل جناح الشعاع مع تقليل الانحناء والزوايا المستخدمة.