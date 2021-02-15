ريد بُل تكشف عن خطتها لتسمية المحركات الجديدة

أكمل فريق ميلتون كينز صفقة للاستحواذ على مشروع محركات هوندا في البطولة بدءاً من الموسم المقبل، وذلك ضمن خطوة أدت إلى إنشاء: وحدات طاقة ريد بُل.

وبينما قام الفريق في السابق بإعادة تسمية المحركات - لعل أشهرها تسمية ’تاغ-هيور’ التي أطلقت على محركات رينو بين موسمي 2016 و2018 - لكن الفريق نفى مثل هذه الخطة.

وضمن معرض كلامه حيال الخطط المستقبلية للفريق مع محركات هوندا، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "ستكون محركات ريد بُل. كما هو الحال مع محركات مرسيدس. ستكون جزءاً من السيارة، بالتالي ستحمل اسم الفريق".

وأكمل: "أعتقد أننا لن نشارك طرفاً آخر في الاسم، لدينا الاستقلالية بأنفسنا مع هذه المحركات".

وأردف: "في حال جاءنا شريك مثير للاهتمام، حينها بالطبع سننظر بجدية في المسألة، سواء أكان ذلك الشريك مصنعاً آخر أو مصنعاً لمدخرات الطاقة وغيرها".

بالمقابل، أوضح هورنر أن ريد بُل بدأت الآن عملية توظيف لتسريع العمل في منشآتها.

فقال: "من الواضح أننا استحوذنا على قسم كبير للغاية: القسم العمليّ من مشروع هوندا. لذا ذلك يمنحنا دفعة بداية جيدة".

وأكمل: "من ثم أمامنا عملية توزيع الأدوار المناسبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. لكنني أعتقد أن الاتفاقية التي توصلنا إليها مع هوندا تمنحنا الوقت لإيجاد الأشخاص المناسبين".

وبالرغم من أن ريد بُل تبحث عن مديرٍ لقسم المحركات، لكن هورنر نفى أية محادثات مبكرة مع آندي كاول الذي كان يعمل سابقاً مع مرسيدس.

فقال: "إن ما حققه خلال السنوات العشر الأخيرة مذهل حقاً. لقد كان ركناً أساسياً من أركان وحدة طاقة مرسيدس".

وأكمل: "أعتقد أنه اختار مواصلة عمله خارج الفورمولا واحد. لكن بالطبع، لقد كان الشخص الذي يقدم أداءً ثابتاً كل عام، لكن وحسب معرفني فإن اهتماماته الآن باتت خارج الفورمولا واحد".

يشار إلى أنه ووفقاً للقوانين، فإن ريد بُل باتت مجبرة على تزويد الفرق الأصغر بالمحركات إن تلقت مثل هذا الطلب، وذلك وفق القوانين المرعية.