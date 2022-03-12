ريد بُل تكشف عن تحديث جانب سيارتها في تجارب البحرين

لا يُعدّ التحديث تغييرًا دراميًا في فلسفة ريد بُل، مثلما شاهدنا مع مرسيدس في اليوم الأوّل من التجارب، لكنّه تحسين للحلّ الذي قدّمه الفريق.

تفاصيل جانب سيارة ريد بُل "آر.بي18" تصوير: جورجيو بيولا

وتُضيّق المكوّنات الجديدة الهيكل الخارجي أقرب من المكوّنات الأخرى الداخليّة.

لكن برز خطٌ واضحٌ على الهيكل الخارجي للجانب لتوفير وظيفة انسيابيّة. وسيُساعد ذلك الخطّ على تحديد معبر التيارات الهوائيّة، حيث تمّت إضافة قسمٍ متقدّمٍ إلى الجانب ومُوجّهٍ للتيارات إلى الأسفل، بينما تمّ تغيير شكل القط وتمديده.

تفاصيل جانب سيارة ريد بُل "آر.بي18" تصوير: جورجيو بيولا

وجاء القطع الإضافي ليكشف المزيد من مساحة الأرضيّة أمام التيارات الهوائيّة التي تعبر حول جانبَي السيارة.

كما أنّ هناك تعديلًا هندسيًا صغيرًا في السطح العلوي من هذا القسم من الجانب من أجل دفع الهواء نحو منطقة عنق الزجاجة.

وسيكون لذلك تأثيرٌ محدودٌ على أداء فتحات تصريف الحرارة مباشرة أمام ذراع نظام التعليق الخلفي.