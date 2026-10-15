فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ريد بُل تكشف عن بدلات تسابق بيضاء لافتة في أوستن والجماهير تطالب بألوان مماثلة للسيارة

كشف الفريق النمساوي عن بدلات تسابق بيضاء خاصة بجائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، وسط تكهنات بإمكانية اعتماد ألوان استثنائية للسيارة أيضًا.

منشور: 15-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

كشفت ريد بُل عن بدلات تسابق بيضاء بالكامل استعدادًا لجائزة الولايات المتحدة الكبرى المقبلة في أوستن، ما أثار التكهنات بشأن إمكانية اعتماد تصميم استثنائي مماثل لسيارتها خلال السباق الذي تستضيفه حلبة الأمريكيتين.

واستعرض بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن وزميله إسحاق حجار البدلات الجديدة في مقطع فيديو نشره الفريق عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتميز التصميم الأبيض بلمسات زرقاء بارزة وشعارات الشركاء المثبتة بالخياطة، في لمسة تستحضر التصاميم الكلاسيكية.

وأثارت البدلات الجديدة حماس الجماهير، التي سارعت إلى المطالبة بطلاء مماثل للسيارة. وكتب أحد المشجعين: "ريد بُل بيضاء الآن؟! أرجوكم!"، فيما علّق آخر: "والآن نريد تصميمًا مماثلًا للسيارة".

وجاء في تعليق آخر: "هناك تصميم خاص للسيارة، أليس كذلك؟"، بينما كتب مشجع: "تذكرت للتو أننا لم نشاهد أي تصميم استثنائي لسيارة آر بي 22 هذا العام... هل هناك شيء يجري التحضير له في حلبة الأمريكيتين؟".

وشملت ردود الفعل أيضًا تعليقات مثل: "يا إلهي، أتمنى أن تكون السيارة بيضاء!"، و"حتى بدلات ريسينغ بولز بيضاء، كيف سأتمكن من التمييز بين هؤلاء السائقين على الحلبة؟".

وتُقام جائزة الولايات المتحدة الكبرى خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، بعد انتصارين متتاليين لفيرستابن في سباقي الجائزة الكبرى الأخيرين.

وفرض فيرستابن سيطرته على مجريات جائزة سنغافورة الكبرى، بعدما حقق البول بوزيشن للسباق القصير وفاز به، ثم أحرز البول بوزيشن لسباق الجائزة الكبرى، الذي تمكن من الفوز به للمرة الأولى في مسيرته.

ورغم سلسلة الانتصارات الأخيرة، تحتل ريد بُل المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين برصيد 332 نقطة. وتتصدّر مرسيدس الترتيب برصيد 578 نقطة، تليها فيراري في المركز الثاني برصيد 444 نقطة، ثم مكلارين ثالثة برصيد 339 نقطة.

أما في ترتيب بطولة السائقين، فيحتل فيرستابن المركز الرابع برصيد 221 نقطة، متأخرًا بفارق 119 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي. ويأتي جورج راسل، سائق مرسيدس، في المركز الثاني، بينما يحتل لويس هاميلتون، سائق فيراري، المركز الثالث.

ويحتل إسحاق حجار المركز الثامن برصيد 97 نقطة، بعدما غاب عن ثلاث جولات من سباقات الجائزة الكبرى بسبب إصابة في المعصم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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