ريد بُل تكشف عن الكسوة اللونية البيضاء في تركيا تكريماً لهوندا

أعلنت العلامة النمساوية يوم أمس الأربعاء أنها ستستعمل كسوة لونية بيضاء جديدة على حلبة اسطنبول بارك، وذلك بعد أن كان من المفترض أن تشارك هوندا على حلبة سوزوكا اليابانية للمرة الأخيرة، قبل أن تتسبب تداعيات جائحة كورونا بإلغاء السباق واستبداله بجولة في تركيا.

وبعد نشر فيديو تشويقي للكسوة اللونية ضمن الإعلان السابق، كشفت ريد بُل الآن عن الألوان بشكل كامل مع سيارتي ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز.

ويحافظ تصميم الكسوة اللونية على علامة ريد بُل، لكنه بشكل عام يعتمد على اللون الأبيض بشكل أساسي.

وستظهر أرقام السائقين على دائرة حمراء، بشكل مماثل لعلم اليابان.

وستحمل سيارتا ألفا تاوري كلمة "أريغاتو" التي تعني "شكراً"، باليابانية، على الجانح الخلفي لكلتا السيارتين في تركيا.

وستغادر هوندا منافسات الفورمولا واحد نهاية الموسم الحالي، بعد فترة شراكة ممتازة مع ريد بُل التي تخوض حالياً معركة متقاربة جداً في مواجهة مرسيدس على لقب 2021.

وعادت هوندا إلى الفورمولا واحد في 2015 مع مكلارين، لكنها عانت كثيراً خلال السنوات الثلاث التي تألفت منها تلك الشراكة، قبل أن تنتقل لاحقاً لتزويد ريد بُل بالمحركات مع فريق تورو روسو في البداية موسم 2018 ومن ثم فريق ريد بُل الأساسي بدءاً من 2019.

ويتجه فيرشتابن إلى تركيا ساعياً لتحقيق فوزه الثامن ومحاولة استعادة صدارة الترتيب العام من لويس هاميلتون.