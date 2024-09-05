ريد بُل تكشف عن السباق الذي سيشهد "عودتها"
يعتقد ماركو أن فريقه ريد بُل سيعود إلى سابق وتيرته في جائزة الولايات المتحدة بعد حل مشاكل التوازن.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
كشف هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنه قد يتعيّن على فريقه الانتظار حتى جولة أوستن من أجل حل مشاكل التوازن على سيارة آر.بي20.
استهلت ريد بُل موسم 2024 على نحوٍ مثالي، قبل أن يبدأ الفريق بمواجهة المشاكل مع تحديثات سيارته في ظل التقدم الثابت الذي حققته الفرق المنافسة وتحديدًا مكلارين التي باتت تملك السيارة الأسرع على ساحة الفورمولا 1 حاليًا.
في المقابل، غابت الانتصارات عن حامل اللقب وسائق ريد بُل ماكس فيرستابن منذ ستة سباقات.
وقد تجلت مشاكل التوازن على سيارة ريد بُل في سباق مونزا الأخير، والذي اكتفى فيه فيرستابن بالمركز السادس بعد تأهله سابعًا على شبكة الانطلاق.
بيد أن ماركو عبّر عن ثقته بأنه سيتم حل هذه المشاكل، ولكن الأمر سيتطلب سباقيت على الأقل كي يحدث ذلك.
حيث قال: "من وجهة نظر جدوى الحلول، فإن سباقَي الشوارع في باكو وسنغافورة لن يحملا أهمية كبيرة في هذه المسألة".
وأضاف: "لذلك سنرى إذا كان بوسعنا العودة في أوستن".
في المقابل، يرى ماركو بأن تجارب الإطارات التي سيقوم بها الفريق مع ليام لاوسون في مونزا ستساهم كذلك في عودة الفريق.
فقال: "سنخوض تجارب للإطارات مع ليام لاوسون في مونزا، وفي ذات الوقت سيقوم فريقنا بتحليل الوضع ومعرفة الجوانب التي بحاجة لتغييرات. إذ علينا معرفة ما سار على نحوٍ خاطئ في عملية التطوير، ومن ثم سنقوم بتغييرات على الجانب التقني من إجل إعادة السيارة إلى التوازن المناسب".
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