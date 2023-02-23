ريد بُل تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد خلال التجارب الشتوية
ظهرت أخيراً سيارة ريد بُل الجديدة للعلن وللمرة الأولى، وذلك بعد أن بذل الفريق كامل جهده للإبقاء على تصميمها سراً.
بالرغم من أن السيارة شاركت في تجارب خاصة على حلبة سيلفرستون لكن ريد بُل شدّدت بشكل كبير على الصور التي تم نشرها في اليوم التصويري.
ولم يتم نشر إلا فيديو غير واضح لتفاصيل السيارة. لكن مع بدء التجارب الشتوية للموسم على حلبة البحرين، ظهرت السيارة أخيراً بشكلها الحقيقي.
وتضمنت السيارة تعديلات كبيرة في النواحي الانسيابية من بينها تعديل واضح على شكل الأنف وجانبي السيارة وكذلك غطاء المحرك.
ريد بُل 2023
تصوير: آدم كوبر
وبالرغم من امتلاكها للسيارة الأفضل العام الماضي مع تحقيق لقبي السائقين (ماكس فيرستابن حقق ثاني لقب له على التوالي) والمصنعين، لكنها تواجه عقوبات تتعلق بالتطوير الانسيابي بعد خرق قانون سقف النفقات لموسم 2021 علاوة على غرامة قدرها 7 ملايين دولار أمريكي.
وبينما انتقد منافسوها تلك العقوبات واصفين إياها بالخفيفة وغير المؤثرة، لكن ريد بُل أكدت أنها ستحاول التعامل معها بأفضل ما يمكن من أجل تخفيف أي تضرر محتمل للأداء في 2023.
ولم تغير ريد بُل من تشكيلتها للسائقين، حيث تخوض المنافسات مع فيرستابن إلى جانب زميله سيرجيو بيريز.
ريد بُل 2023
تصوير: آدم كوبر
ريد بُل 2023
تصوير: آدم كوبر
ريد بُل 2023
تصوير: آدم كوبر
أهمّ ما ينتظرنا في تجارب البحرين الشتويّة للفورمولا واحد
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