ريد بُل تكشف سرّ قوة سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد
تكلم بيير واش المدير التقني لدى ريد بُل حيال السرّ وراء قوة سيارة العلامة النمساوية لموسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد.
تبدو ريد بُل في كوكب آخر لوحدها هذا الموسم، ما سمح لسائقيها ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز بإحراز الفوز بجميع السباقات حتى الآن.
وتبدو السيارة ممتازة ضمن المنعطفات السريعة، لكنها كذلك سريعة على الخطوط المستقيمة - بالرغم من ارتكازيتها العالية - سواء مع "دي آر أس" أو بدونه.
وحين سُئِل حيال أهم مقوّمات السيارة، أجاب واش المدير التقني: "الكفاءة".
وأكمل: "على حلبات مختلفة، كنا قادرين على توليد الارتكازية دون جرّ كبير، وذلك برأيي هو نقطة القوة الأساسية للسيارة".
وأشار منافسو ريد بُل سابقاً إلى أن العلامة النمساوية تخفض وتيرتها عمداً في التصفيات وذلك بهدف تقديم أداء مرتفع خلال السباقات، ورغم ذلك ما زالت تحصد أقطاب الانطلاق الأولى.
لكن واش نفى تلك التكهنات، فقال: "ذلك ليس دقيقاً. في التصفيات نحن نضغط بكل قوة بالتأكيد".
وتابع: "خلال السباق، نعمل مثل الجميع على إدارة الإطارات بهدف إطالة عمرها ما يمنحنا خيارات استراتيجية أكبر، وذلك أمر يقوم به الجميع".
وأردف: "النجاح لا يعتمد عليك فقط بل على الآخرين. الفارق بيننا وبينهم كبير وأكبر مما كنا نتوقعه".
ويرى واش أن أستون مارتن، فيراري ومرسيدس، يعملون على خفض الفارق خلف ريد بُل باستمرار على الحلبات التي تناسب سياراتهم، بينما تمتلك ريد بُل فارقاً واضحاً في التعامل مع الإطارات.
فقال: "نرى ذلك في التصفيات فهم يقتربون منا على صعيد الأداء الصافي".
وأكمل: "لناحية إدارة الوتيرة في السباقات، لدينا بعض الأفضلية. لكنني واثق من قدرتهم على استخلاص المزيد من الأداء خاصة مع التحديثات التي يواصلون جلبها".
من جهته، لا يرى دان فالوز المدير التقني لدى أستون مارتن بأن المنافسين بدؤوا فعلياً إغلاق الفارق خلف ريد بُل، خاصة بعد إكمال فيرستابن لسباق إسبانيا بفارق 24 ثانية أمام لويس هاميلتون.
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